Afrique du Nord: La crise des déchets menace la croissance et le tourisme dans la région MENA

La production de déchets dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) s'élève actuellement à plus de 155 millions de tonnes par an, selon la Banque mondiale qui prévient que ce chiffre doublera d'ici 2050 si rien n'est fait pour y remédier.

« La hausse de la production de déchets menace de plus en plus la santé publique, l'environnement et l'industrie touristique », souligne l'institution financière internationale dans un nouveau rapport s'appuyant sur de nouvelles données issues de 19 pays et 26 villes.

La région génère davantage de déchets par habitant que la moyenne mondiale

Selon le document, intitulé «Gestion des déchets dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord», la région MENA génère plus de déchets par personne que la moyenne mondiale et ce fléau occasionne, chaque année, 7,2 milliards de dollars de dommages à l'environnement. La Banque mondiale appelle à investir davantage dans la gestion des déchets et l'économie circulaire Quand bien même les taux de collecte des déchets sont relativement élevés (près de 80% en moyenne), l'organisme international juge la situation assez préoccupante d'autant plus que «le recyclage et le traitement restent nettement à la traîne».

Il faut dire que «moins de 10% des déchets sont recyclés et plus des deux tiers sont mal gérés, ce qui favorise la pollution de l'air, du sol et de l'eau et la prolifération des déchets marins, tout en entraînant de graves risques pour la santé», explique la Banque mondiale dans son rapport.

La même source indique que la région présente également le plus grand volume par habitant de rejets plastiques en mer, la Méditerranée comptant parmi les mers les plus polluées au monde. Ce qui n'est pas pour améliorer les choses. Pour Almud Weitz, directrice régionale dans la division Infrastructures de la Banque mondiale, « l'amélioration des services de gestion des déchets est indispensable pour réduire la pollution, protéger les populations et garantir que les villes restent des moteurs de croissance et d'opportunités», insiste-t-elle rappelant que les centres urbains de la région MENA sont en première ligne face au défi des déchets.

Convaincue qu'un changement modeste peut faire une grande différence, la directrice régionale dans la division Planète de la Banque mondiale, Mesky Brhane, affirme pour sa part qu'«une réduction de 1% de la production de déchets pourrait permettre à la région d'économiser jusqu'à 150 millions de dollars par an».

Selon elle, «la modernisation des systèmes de gestion des déchets et l'adoption de solutions d'économie circulaire peuvent protéger la santé publique, renforcer le tourisme et bâtir des villes plus écologiques». Le rapport, qui appelle à investir davantage dans la gestion des déchets et l'économie circulaire, plaide pour des actions différenciées selon les économies.

D'après le document, les économies à revenu élevé peuvent réduire considérablement la mise en décharge et déployer des solutions circulaires pour traiter les déchets en amont ; tandis que celles à revenu intermédiaire peuvent parvenir à une collecte universelle et améliorer le traitement et la valorisation des déchets.

Quant aux Etats fragiles et touchés par un conflit, la Banque mondiale estime qu'ils « peuvent privilégier des approches techniquement simples et peu coûteuses, en s'appuyant en particulier sur la communauté ». Dans son rapport, l'institution assure que 83% des déchets collectés dans la région MENA pourraient être réutilisés, recyclés ou valorisés pour produire de l'énergie et que « la transition vers une économie circulaire pourrait également créer des emplois de meilleure qualité, en particulier dans les services de gestion des déchets et le recyclage, tout en transformant la crise actuelle en un moteur de croissance durable », conclut-il.

Chiffres clés, impacts et leviers de transformation

La région MENA génère plus de déchets par personne et par jour que la moyenne mondiale (0,9 contre 0,79 kg/personne/jour).

La production de déchets dans la région s'élève actuellement à 155 millions de tonnes par an, et ce chiffre doublera d'ici 2050 si rien n'est fait pour y remédier.

La mauvaise gestion des déchets entraîne des coûts de dégradation de l'environnement estimés à 7,2 milliards de dollars par an.

À lui seul, le gaspillage alimentaire cause chaque année 60 milliards de dollars de pertes économiques.

La crise des déchets menace la santé, la croissance et le secteur du tourisme.

Actuellement : 10 % seulement des déchets de la région sont recyclés, réutilisés ou compostés.

Environ 67 % des déchets sont mal gérés (non collectés, déversés à l'air libre, brûlés ou non suivis). 83 % des déchets collectés pourraient être réutilisés, recyclés ou valorisés en énergie.