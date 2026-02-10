Madagascar: Des perspectives d'emploi pour les jeunes en Corée du Sud

De nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes Malgaches. « Quatre conventions de partenariat public-privé ont été signées entre le secteur privé sud-coréen et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique », indique un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique publié hier. En effet, la ministre Soatiana Bety Léonne Florent, accompagnée de techniciens du ministère, a conduit la délégation lors d'une mission officielle en Corée du Sud.

Ces accords visent à faciliter le recrutement, la formation, la maîtrise de la langue coréenne et l'accès à de nombreuses opportunités professionnelles. Les secteurs concernés couvrent notamment l'ingénierie de la construction, le paramédical, la pêche, l'exploitation forestière, la construction navale ainsi que d'autres métiers spécialisés.

«Parmi les signataires figurent des acteurs majeurs du privé tels que Hanwha Life Financial Services, les universités Seojeong et Ulsan, ainsi que le World Peace Practice Center», poursuit le même communiqué. L'objectif affiché est de permettre aux jeunes Malgaches d'intégrer et de s'insérer dans le marché du travail sud-coréen.

La ministre a souligné que cette initiative constitue « une solution concrète pour lutter contre le chômage des jeunes dans les 23 régions de Madagascar. Ils bénéficieront de ces opportunités et seront motivés pour contribuer au développement du secteur de l'emploi et de l'économie malgache ».

À noter que le secteur privé sud-coréen recherche actuellement près de quinze mille travailleurs, et les jeunes Malgaches feront partie des bénéficiaires de ces offres.

Pour rappel, les partenaires sud-coréens s'étaient rendus à Madagascar en novembre 2025 pour présenter ce projet de formation et d'emploi. Toutefois, l'accès à ces opportunités est conditionné par la maîtrise de la langue coréenne. À cet effet, une formation linguistique d'une durée de quatre à six mois sera dispensée à Madagascar avant le départ des candidats.