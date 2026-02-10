Madagascar: Les routes de la capitale criblées de nids-de-poule

La route d'Ambohimiandra, située en face du Collège d'enseignement général (CEG), est désormais impraticable à cause d'un large trou envahi d'eau boueuse. La zone est simplement balisée par un ruban de sécurité rouge et blanc attaché à quelques piquets. Autour du trou, le revêtement a été entièrement détruit, exposant la terre et les graviers, et la situation s'aggrave chaque jour, surtout sous l'effet des pluies. La même situation est visible au 67 ha, plus précisément à Vatobe, où les usagers sont contraints de plonger dans de grands trous ou encore de marcher les pieds dans l'eau.

Des routes de la capitale sont aujourd'hui criblées de nids-de-poule, compliquant la circulation des usagers. Dans plusieurs quartiers d'Antananarivo, l'état de la voirie se dégrade à un rythme inquiétant : chaussées fissurées, affaissements et trous béants transforment les déplacements en véritable parcours d'obstacles. « Ces dégradations affectent les axes principaux, provoquant des ralentissements, des embouteillages et des risques accrus d'accidents, notamment pour les motocyclistes et les piétons », indique Voahirina, un usager de la route.

Face à cette situation, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) s'est fixé un défi majeur, qui est de réhabiliter plus de 10 000 m² de rues pour fluidifier la circulation et réduire les embouteillages qui paralysent la majorité des quartiers et arrondissements de la capitale.

Synergie

Lors d'une rencontre avec la presse la semaine dernière, le nouveau deuxième adjoint au maire, Tantely Ranoelijaona, a indiqué que la commune se prépare à lancer un vaste programme de réfection des routes. Les axes prioritaires ont déjà été identifiés, mais la CUA, ne disposant pas seule des moyens nécessaires, un appel a été lancé aux partenaires techniques et financiers.

« Certaines discussions sont en cours et certains partenaires se sont déclarés disposés à prendre en charge des portions de routes, selon leur choix », ajoute le deuxième adjoint au maire de la CUA.

Les travaux concerneront l'ensemble des arrondissements pour une superficie totale estimée à 10 520 m². Selon le deuxième adjoint au maire, ce chantier d'envergure nécessitera une synergie entre la commune et ses partenaires, avec un démarrage prévu dans les plus brefs délais. La répartition par arrondissement met en évidence des besoins inégaux : le premier arrondissement concentre la plus grande part des travaux avec 3 665 m², suivi du cinquième arrondissement avec 2 620 m².

Le deuxième arrondissement bénéficiera de 1 890 m² de réfection, tandis que les troisième, quatrième et sixième arrondissements enregistrent respectivement 916 m², 849 m² et 880 m² à réhabiliter. Cette distribution illustre l'ampleur des dégradations et souligne la nécessité d'un programme équilibré à l'échelle de l'ensemble de la Commune urbaine d'Antananarivo.

Plusieurs axes routiers de la capitale subissent des dégradations répétées. Parmi eux : Vatobe au 67 ha, Ambohimiandra, Soanierana, Ankadimbahoaka, ainsi que certaines portions de la route reliant Anosizato à Ankadimbahoaka. Bien que des travaux de réhabilitation y soient régulièrement réalisés, ces routes se détériorent rapidement, rendant leur entretien permanent indispensable.