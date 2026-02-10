Madagascar: Paralympisme - Analamanga renforce l'arbitrage parasportif

Dans le cadre de la mise en place de la Commission régionale des arbitres, la Ligue Parasportive d'Analamanga a tenu, à l'UNHAM Behoririka et à son siège d'Andoharanofotsy, une première session de formation consacrée à l'arbitrage des sports destinés aux personnes en situation de handicap, les 7 et 8 février. Cette initiative marque une étape importante dans la professionnalisation et l'organisation du parasport au niveau régional.

La formation a concerné deux disciplines en plein essor : le basket-ball en fauteuil roulant et le para-athlétisme. Douze participants, issus des clubs parasportifs, du milieu de l'éducation physique et sportive ainsi que des techniciens de la ligue, ont pris part aux travaux.

Selon Irina Eric Ny Aina Andrianarisoa, Conseiller Technique Régional de la ligue, cette action s'inscrit dans un processus global de restructuration, avec la création parallèle d'une commission des entraîneurs et d'une commission des bénévoles.

Pour Mahandry Andrianainarivelo, président de la Ligue Parasportive d'Analamanga, le choix de ces deux disciplines répond à leur développement rapide au niveau régional et national, mais aussi à la perspective de l'organisation prochaine des championnats nationaux dans la région Analamanga. « Il est indispensable de disposer d'arbitres formés et compétents pour garantir la crédibilité des compétitions », a-t-il souligné.

Les travaux ont débuté par une introduction aux principes généraux de l'arbitrage, avant d'aborder les spécificités propres aux compétitions parasportives. Les échanges ont été enrichis par les interventions d'Olivier Marcel Randriamanantsoa, président de la Commission régionale des arbitres, et par les retours d'expérience du Conseiller Technique Régional.

La formation se poursuivra prochainement par des séances pratiques sur le terrain, afin de consolider les acquis et d'assurer une application efficace des règles dans les futures compétitions parasportives.