Madagascar: Basketball 5x5 - Les présélectionnés locaux intensifient la préparation

Les présélectionnés de basketball 5x5 qui préparent leur déplacement pour Dakar du 26 février au 1er mars entrent dans la troisième semaine de leur préparation au Palais des Sports de Mahamasina.

Depuis trois semaines, le travail est axé sur le renforcement musculaire et l'endurance physique. Samedi dernier, les présélectionnés, aux côtés des Ankoay dames de 3x3, en préparation de leur déplacement en Thaïlande, ont effectué une course de 6 km, depuis la montée de la bifurcation de Capucin jusqu'au temple FJKM d'Imerinkasina.

Le préparateur physique des membres de l'équipe nationale Ankoay, Miarantiana Erick Rakotondravao, dit coach Pôty, donne des explications sur les travaux déjà effectués : « Nous entrons dans la troisième semaine de la préparation. Depuis ce temps, le travail porte sur l'endurance physique, le renforcement musculaire et la respiration. Les présélectionnés ont tout donné et nous avons constaté une baisse de forme. Pour moi, c'est normal et c'est ce que nous voulons avant d'entrer dans le technico-tactique ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et coach Pôty de poursuivre : « Avec leur état de forme actuel, nos joueurs sont en mesure de se battre et connaissent chacun leurs capacités physiques en tant que membres de l'équipe nationale. Concernant les expatriés, je ne connais pas précisément leur état de forme, mais ils enchaînent les matchs dans leurs championnats respectifs. À seize jours de la compétition, nous disposons encore du temps nécessaire pour améliorer la performance de nos joueurs ».

Prudence

Le directeur technique national de la FMBB, Angelot Razafiarivony, a donné les détails techniques de la préparation : « Nous travaillons davantage sur le tir dans la matinée. L'après-midi, nous travaillons sur la combinaison, la complicité, le système de défense et d'attaque avec tous les schémas possibles. Le ratio de réussite au tir, au début du regroupement, tournait autour de 40 à 45 %. Maintenant, il se situe aux environs de 75 à 80 %, mais l'objectif est d'effectuer des tirs parfaits pour atteindre plus de 90 % ».

Durant l'exercice de tir de lundi matin, Faralahy a réussi 16 tirs en deux minutes chrono, Cédric en a réussi 17, Marco en a réalisé 20, Kanto 16 tirs réussis, Arnol 15 et Fiary 17 tirs. Divisés en deux groupes de quatre dans un temps de cinq minutes, fois deux, pour effectuer des tirs sur tous les angles possibles, les deux groupes ont réussi chacun plus de 100 tirs, avec comme meilleurs marqueurs Faralahy, Marco et Cédric.

Les Ankoay ont démarré leur préparation en vue de leurs matchs comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2027, prévus à Dakar. Les joueurs locaux ayant pris part à cette première journée sont Livio, Kanto, Faralahy, Fiary, Cédric, Guste et Marco, accompagnés d'un joueur du COSPN utilisé comme sparring-partner. Arnol Solondrainy, Anthony Rasolomanana et Hasina Rasolonandrianina étaient encore en déplacement et devaient rejoindre le groupe dès mardi, permettant ainsi à l'effectif d'être au complet.

La séance inaugurale a été essentiellement consacrée au travail physique sous la conduite du préparateur physique, coach Pôty.

« Après l'Africa Cup de 3x3 et la trêve des fêtes, les joueurs reviennent dans des états de forme différents. Certains ont poursuivi le travail, d'autres moins. L'objectif est d'évaluer le niveau de chacun afin d'adapter la préparation pour le bien du groupe », explique le préparateur.