Madagascar: Stand-Up - Des rires francs remplissent Madagascar Underground

Samedi dernier, Madagascar Underground a vibré au rythme d'un stand-up comedy sans concession, ouvrant officiellement l'année 2026 sous le signe d'un humour cru, engagé et pleinement ancré dans son époque. Devant une salle comble, débordant jusque dans la cour extérieure, le public est venu nombreux assister à un spectacle qui affirme le stand-up comme un art à part entière à Madagascar.

Moment fort de la soirée, Zina s'est imposé avec un texte percutant intitulé « Antsirabe, ville d'eau; plus maintenant askip ». Sans filtre, il a décortiqué l'actualité brûlante autour des trois personnes brûlées vives à Antsirabe, mêlant gravité et ironie avec une justesse saisissante. Un humour frontal, lucide, qui n'élude rien et qui place le rire au service de la réflexion.

Aux côtés de Zina, Falitiana Kely et Lanja Babeine ont maintenu une énergie constante, enchaînant les blagues sous les rires attentifs d'un public réceptif. Le trio s'est distingué par une présence scénique solide et une complémentarité évidente, donnant à cette soirée une dynamique collective rare.

Ce spectacle marque ainsi le premier stand-up officiel de l'année 2026, une ouverture symbolique et assumée pour une scène humoristique en pleine structuration. Ici, pas d'accessoires ni de fioritures : le texte, l'actualité et l'échange direct avec le public suffisent à faire mouche.

L'attente est désormais palpable. L'année ne fait que commencer, et le public en redemande déjà. Vivement un taona Zina.