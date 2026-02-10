Afrique de l'Ouest: Safer Internet Day 2026 - Une utilisation responsable de l'IA est essentielle pour des espaces numériques plus sûrs

communiqué de presse

À l'occasion du Safer Internet Day 2026, la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) se joint aux acteurs de la région et du monde entier pour plaider en faveur d'un environnement numérique plus sûr, plus inclusif et respectueux des droits pour tous.

Le thème de cette année, « Technologies numériques, choix éclairés : pour une utilisation sûre et responsable de l'IA », met en lumière l'influence croissante de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, en particulier dans les médias, l'information et les espaces civiques. De la création et la modération de contenus à la diffusion d'informations et à la communication publique, l'intelligence artificielle (IA) façonne de plus en plus la manière dont l'information est produite, consultée et partagée en Afrique de l'Ouest.

S'il est vrai que ces technologies offrent d'importantes possibilités en matière d'innovation, d'accès à l'information et de développement, elles présentent également des risques sérieux. Parmi ceux-ci figurent la propagation de la désinformation et des deepfakes, les biais algorithmiques, les violations de la vie privée, le manque de transparence dans la prise de décision automatisée et la vulnérabilité croissante des enfants, des jeunes et des communautés marginalisées en ligne.

L'IA demeure avant tout un outil. Les données et les informations qu'elle traite et produit sont aussi fiables que celles qu'elle reçoit. Par conséquent, les résultats et l'impact de l'IA sur la société ne sont pas déterminés par la technologie elle-même, mais par les choix de ceux qui la conçoivent et la déploient.

La MFWA insiste sur le fait que la promotion de l'innovation numérique doit aller de pair avec la protection des droits humains, la liberté des médias et la confiance du public. L'utilisation responsable de l'IA exige des normes éthiques claires, une forte responsabilisation des entreprises technologiques, des cadres réglementaires solides et un engagement soutenu en faveur de l'éducation numérique, tant pour les journalistes, les enseignants et les jeunes que pour le grand public.

À l'occasion de cette Journée pour un internet plus sûr, la MFWA appelle les gouvernements, les régulateurs, les entreprises technologiques, les médias, la société civile et les partenaires de développement en Afrique de l'Ouest à travailler ensemble pour garantir que les systèmes d'IA soient développés et déployés de manière à respecter la liberté d'expression, à protéger les données personnelles, à promouvoir la diversité et à empêcher l'utilisation abusive de la technologie pour nuire aux individus ou compromettre les processus démocratiques.

La MFWA exhorte également les professionnels des médias à adopter des approches responsables, transparentes et éthiques dans l'utilisation de l'IA dans le journalisme, la production de contenu et le fonctionnement des salles de rédaction, en s'engageant fermement à respecter les normes de véracité, de redevabilité et de professionnalisme.

Alors que nous adoptons les technologies numériques, nous devons également faire les bons choix. La MFWA réaffirme son engagement à promouvoir un écosystème numérique en Afrique de l'Ouest où l'innovation sert l'intérêt public et où l'IA renforce, plutôt où l'IA renforce, plutôt qu'elle n'affaiblit, la confiance, l'inclusion et la gouvernance démocratique.