Maroc: Botola Pro D2 - Statu quo en tête du classement

Le Moghreb de Tétouan s'est maintenu en tête du classement de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, à un point de ses poursuivants immédiats, au terme de la 14ème journée disputée ce week-end.

Après son nul à domicile face au RAC de Casablanca (0-0), le club tétouanais a raté l'occasion de profiter du faux pas de ses poursuivants pour creuser l'écart. Il s'agit du dauphin, le Widad de Témara, tenu en échec à domicile par le Stade Marocain (1 - 1), et du troisième au classement, le Mouloudia d'Oujda, contraint au nul sur sa propre pelouse, par Amal Tiznit (1 - 1). La bonne opération est à mettre au compte de la Jeunesse d'El Massira, qui se hisse de la quatrième à la deuxième position, après sa victoire (3-2) face à son hôte, le Widad de Fès.

Dans les autres matchs, l'US. Bejaâd s'est imposée à domicile sur le Chabab de Ben Guerir (2 - 1), la JS Soualem et le KAC Kénitra se sont neutralisés (2-2) et le Chabab Atlas Khénifra s'est incliné à domicile face à l'USM d'Oujda (1 - 2), alors que le Chabab de Mohammedia a battu le Raja de Béni Mellal (1 - 0). Au terme de cette journée, le Mouloudia d'Oujda recule à la quatrième place (24 pts), avec deux points d'avance sur Amal Tiznit (5e/22 pts), et cinq unités sur le KAC de Kénitra et Stade Marocain, qui partagent la sixième place (19 pts).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus bas dans le tableau, le Chabab de Mohammedia, huitième (18 pts), est talonné de près par l'US Bejaâd (17 pts) et par quatre équipes qui se partagent la dixième position (16 pts), à savoir le Widad de Fès, le Chabab Atlas Khénifra, la JS Soualem et l'USM d'Oujda. En bas du tableau, le Chabab Ben Guerir est 14e (15 pts), avec six points d'avance sur le RAC de Casablanca (15e/9 pts) et huit unités sur la lanterne rouge, le Raja de Béni Mellal (7 pts).