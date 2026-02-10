Congo-Brazzaville: Partenariat - Wikipédia Congo et Butterfly s'engagent en faveur du bénévolat numérique

La communauté Wikipédia Congo et l'organisation non gouvernementale Butterfly ont signé une convention de partenariat visant à structurer le bénévolat numérique tout en valorisant le patrimoine congolais à l'échelle internationale.

La convention de partenariat entre les deux structures a été officialisée à Brazzaville lors de la célébration panafricaine des 25 ans de Wikipédia, en présentiel et en visioconférence. « Ce partenariat est une occasion pour la communauté Wikimédia de réaffirmer ses ambitions de promouvoir les langues locales et de faire rayonner davantage la culture congolaise », a expliqué le président et co-fondateur, Ryddhel Cyrille Ngoulou Batala. Il a souligné, par ailleurs, que dans le pays, la communauté Wikimédia compte plus de 150 bénévoles à pied d'oeuvre.

Pour le CEO de Butterfly, Ronnie Saffou-Batchi, ce partenariat est une étape importante dans la structuration du bénévolat numérique au Congo. « L'action de Butterfly est axée sur le leadership, le bénévolat et l'engagement citoyen. Celle de la communauté Wikimédia sur la mémoire collective, le savoir libre et le partage de connaissances », a-t-il nuancé.

Le secrétaire de Wikimédia Congo, Claver Bathi, quant à lui, a souligné que Wikimédia a la mission de mettre le pays au niveau des plateformes numériques internationales. « Ce partenariat, c'est pour bénéficier de la masse des bénévoles qu'il y a au sein de Butterfly pour qu'ils jouissent des avantages qu'offre la Foundation Wikimédia », a-t-il fait savoir.

Il convient de souligner qu'au nombre des bénévoles engagés dans cette dynamique figure Claime Batsimba, photographe et contributrice Wikimédienne, lauréate du concours Wiki Loves Africa 2024. « Je mets mon talent au service de la documentation visuelle du patrimoine congolais », a-t-elle indiqué, se disant heureuse de faire partie de ce mouvement.