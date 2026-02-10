Congo-Brazzaville: Hommage à Mgr Benoît Gassongo - Le gouvernement appelé à baptiser un établissement scolaire du nom du défunt prélat

Les participants au colloque international sur «La vie et l'oeuvre de Mgr Benoît Gassongo», tenu du 21 au 23 janvier dernier dans la salle de conférences internationales du Palais des congrès de Brazzaville, ont recommandé, entre autres, la débaptisation d'un établissement scolaire public d'enseignement primaire ou secondaire du pays au nom de Mgr Benoît Gassongo.

Au regard de l'importance de préserver et de valoriser la mémoire des figures historiques et spirituelles ayant marqué positivement la nation congolaise et, surtout, tenant compte de l'oeuvre immense ainsi que du parcours exemplaire de Mgr Benoît Gassongo, homme de foi, éducateur, bâtisseur et acteur engagé du développement humain et social au Congo, les participants au colloque international ont recommandé qu'il soit à jamais immortalisé à travers la débaptisation d'un établissement scolaire en son nom.

Il est pour cela demandé au gouvernement de trouver un établissement scolaire public d'enseignement primaire et secondaire dans l'un des départements que sont la Nkeni Alima, la Cuvette, la Cuvette Ouest, le Congo-Oubangui, ou dans une autre localité significativement liée à son parcours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le colloque qui venait de se tenir, l'engagement de Mgr Benoît Gassongo en faveur de l'éducation, de la paix et du dialogue intergénérationnel mérite d'être perpétué et porté à la connaissance des jeunes générations.

La dénomination d'un établissement scolaire en son nom constituera un acte symbolique fort de reconnaissance publique et pédagogique puis sera officialisée par arrêté ministériel ou tout autre acte administratif idoine. Ce sera, d'ailleurs, publié au journal officiel.

Outre cette recommandation, les participants au colloque international sur «Vie et oeuvre de Mgr Benoît Gassongo» ont exprimé leur soutien au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour son engagement constant et sans relâche en faveur de la promotion de la recherche scientifique et technologique dans le pays, ainsi que de sa ferme et inébranlable volonté d'oeuvrer pour la préservation, la promotion des valeurs culturelles africaines.

Son attachement constant à la préservation de la paix et au renforcement du vivre ensemble au Congo lui a valu la reconnaissance la plus profonde des partcipants au colloque qui lui ont exprimé leur gratitude. Ils lui ont réaffirmé leur entière disponibilité à l'accompagner dans la consécration de ses idéaux de paix, d'unité nationale et de promotion du vivre ensemble.

Une autre recommandation a été formulée à l'endroit de la famille Benoît Gassongo. «Nous, participants au colloque international en hommage à "Vie et l'oeuvre de Mgr Benoît Gassongo", réunis à Brazzaville, émettons la recommandation à la famille de créer une fondation à caractère mémoriel et patrimonial, qui portera le nom de la Fondation Benoît-Gassongo. Cette fondation aura pour vocation de pérenniser sa pensée, de préserver ses archives et de promouvoir les valeurs intellectuelles, spirituelles qu'il a incarné», ont estimé les participants.

Notons que les participants se sont rendus à l'église Sainte-Marie de Ouenzé, le cinquième arrondissement de Brazzaville, où repose pour l'éternité Mgr Benoît Gassongo. Auparavant, un échantillon des participants, parmi lesquels les évêques, a reçu des attestations de partcipation. Après l'église, ils se sont rendus sur l'avenue Mgr Benoît-Gassongo, ex avenue des Chars, où le chef de bloc du quartier 56, Dilan Diafouka, a déballé la plaque illustrative portant l'enseigne de cette avenue.