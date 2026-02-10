Afrique Centrale: Un guide de référence consacré aux forêts de la région

Identifier correctement les essences demeure un enjeu majeur pour la gestion durable des forêts tropicales. Le manuel « Les arbres d'Afrique centrale (Tome 1) » vient désormais combler ce manque d'outils adaptés aux réalités du terrain.

Intitulé « Les arbres d'Afrique centrale (Tome 1) », le nouveau guide propose une flore forestière conçue pour accompagner les gestionnaires forestiers, les enseignants, les étudiants et les techniciens sur le terrain. L'ouvrage est le fruit d'un travail conjoint entre Nature+ et Gembloux Agro-Bio Tech de l'Université de Liège.

Pensé comme un outil opérationnel, il vise à appuyer les pratiques d'exploitation raisonnée, les démarches de certification et les programmes de formation. Structuré en deux volumes, le premier tome déjà disponible couvre les familles botaniques allant d'A à F (de Acanthaceae à Francoaceae).

Chaque espèce y fait l'objet d'une fiche détaillée comprenant description botanique, tableaux synthétiques, pictogrammes et photographies d'identification. Au-delà de la simple reconnaissance des arbres, l'ouvrage fournit également des informations sur l'écologie des espèces ainsi que leur statut de conservation, facilitant ainsi la prise de décision en milieu forestier tropical.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La reconnaissance fiable des espèces d'arbres constitue une étape essentielle pour l'aménagement forestier, la conservation des écosystèmes et la transmission du savoir botanique. Pourtant, face à la richesse floristique exceptionnelle des forêts d'Afrique centrale, les professionnels disposent encore de peu de supports à la fois scientifiques, pédagogiques et pratiques », soulignent les auteurs.

Le guide est actuellement diffusé gratuitement par l'Association technique internationale des bois tropicaux, à Nogent-sur-Marne, et peut être obtenu sur demande. Il est également accessible en ligne. Il sera, par ailleurs, remis lors du prochain Carrefour international du bois.

Ce projet éditorial a été financé par le Programme de promotion pour l'exploitation Ccertifiée des forêts, dans l'objectif de renforcer les outils techniques au service d'une gestion durable des forêts d'Afrique centrale.