Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PGR porté sur les fonts baptismaux

Le Conseil national du Parti des gardiens de la République (PGR), tenu le 7 février à Brazzaville, a été marqué par la présentation des instances dirigeantes ainsi que de base de cette nouvelle formation politique du centre droit, dirigée par Omen Chanel Bourangon.

Le microscome politique congolais vient de s'élargir avec la création du PGR. Son secrétaire général, Omen Chanel Bourangon, a installé, en effet, les membres du bureau exécutif national, ceux de la Commission nationale de contrôle, d'éthique et d'évaluation (CNCEE), ainsi que ceux des organisations des femmes et des jeunes, tout comme de la fédération de Brazzaville.

Ancien secrétaire général du Parti des démocrates congolais de Donatien Itoua, Omen Chanel Bourangon a rappelé que ce Conseil national n'est pas une simple rencontre statutaire, mais un moment fondateur où une idée devient une force et une conviction devient un engagement national.

« Nous affirmons avec fierté que le Parti des gardiens de la République est prêt à prendre sa place dans la vie politique de notre pays, non pas pour diviser, mais pour rassembler, non pas pour contester l'ordre républicain, mais pour le renforcer, non pas pour servir des ambitions personnelles, mais pour servir le Congo républicain », a-t-il indiqué.

Selon lui, le PGR est né d'une nécessité historique. Celle de redonner du sens à l'engagement politique et de rappeler que la République n'est pas un slogan, mais un héritage sacré. « La République, c'est ce qui nous unit au-delà de nos différences, c'est ce qui garantit la paix quand les tensions menacent, c'est ce qui protège la nation quand les intérêts individuels cherchent à prendre le dessus.

Voilà pourquoi notre slogan n'est pas une simple formule, il est le coeur même de notre combat. Les intérêts personnels s'arrêtent là où commencent les intérêts de la République. Ce slogan est une ligne morale, une ligne politique, une ligne de conduite, il nous rappelle que la République doit toujours passer avant nous, avant nos calculs, avant nos ambitions, avant nos intérêts », a poursuivi le secrétaire général du PGR.

Rendant hommage aux pères fondateurs de la République ainsi qu'au président Denis Sassou N'Guesso qu'il considère comme l'un des gardiens de la stabilité nationale, à travers son engagement constant pour la paix, la continuité de l'État et l'unité nationale, Omen Chanel Bourangon a estimé que le Congo a besoin d'une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques formés, responsables, disciplinés et profondément attachés aux valeurs républicaines.

« Nous ne sommes pas un parti de circonstance, nous sommes un parti de mission. Notre mission est claire : défendre la stabilité des institutions ; consolider l'unité nationale ; encourager la culture de responsabilité ; promouvoir la discipline, le mérite et le travail ; former des cadres capables de servir l'État avec loyauté et compétences. Notre vision est celle d'un Congo stable, respecté, organisé et tourné vers l'avenir », a-t-il souligné, appelant la jeunesse et les autres Congolais à se joindre à eux.

De la première secrétaire de l'Organisation des femmes républicaines, Bertie Grâce Wando, au président fédéral de Brazzaville, Gervais Tobi Nzaba, en passant par le premier secrétaire de l'Organisation des jeunes républicains, Armel Destin Moussoki, et le président de la CNCEE, Guy Zobi, chacun a pris un engagement pour faire rayonner le PGR.

« L'Organisation des jeunes républicains n'est pas une structure de façade, mais plutôt un véritable cadre d'éveil, de formation et d'engagement républicain. Elle doit devenir un espace où les jeunes apprennent les valeurs de la République et de les respecter », a signifié Armel Destin Moussoki.