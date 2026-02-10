Congo-Brazzaville: Distinction - Le RJCPEC récompense onze lauréats

Le Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation des citoyen (RJCPEC) a décerné, le 7 février à la préfecture de Brazzaville, des trophées et diplômes à onze cadres qui se sont distingués dans leurs secteurs d'activités respectifs.

Parmi les lauréats, il y a le chef de service du journal télévisé à la Télévision nationale congolaise, Yvon Roch Oloumba, et le directeur de l'information de la chaîne de télévision privée DRTV, Justin Bambaka.

Issus de plusieurs secteurs d'activités dont la communication, les transports, l'insertion socioprofessionnelle, le tourisme, l'électricité et le secteur agricole, les récipiendaires ont, entre autres, reçu des diplômes d'honneur, des grands prix de leadership, du prix d'excellence, du triomphe d'honneur et de mérite, ainsi que des trophées.

Titulaire d'un master professionnel en sciences de l'information et de la communication option journalisme, spécialité télévision, Yvon Rock Oloumba est chef de service du journal télévisé, journaliste reporter et présentateur des journaux à Télé Congo. Il a reçu un trophée et un diplôme d'honneur qui viennent couronner la qualité et la constance de son parcours professionnel.

« C'est un sentiment de joie et c'est une surprise pour moi lorsque j'ai été informé que je devrais bénéficier de ce prix. J'exprime ma reconnaissance à ce réseau des journalistes qui a décelé mon savoir-faire, ma bonne volonté dans le travail que je fais au niveau de Télé Congo en me décernant ce prix que je reçois en qualité de chef de service des journaux télévisés.

Je le dédie au directeur général de Télé Congo, André Ondelé, et à la direction de l'information avec un accent particulier sur ces jeunes qui attendent d'être pris en charge par l'État mais qui mouillent le maillot avec nous », a déclaré Yvon Rock Oloumba.

Directeur de l'information à DRTV, Justin Bambaka a lui aussi reçu un trophée et un diplôme d'honneur. Il s'agit de sa deuxième récompense offerte par le RJCPEC. Selon lui, si la première congratulation était le fruit de ses propres efforts en tant que reporter, le prix 2026, il le dédie à l'ensemble des agents évoluant au niveau de cette direction.

Au nombre des autres lauréats, il y a le directeur général des Transports terrestres, Atali Mopaya; le vice-maire de Kintélé, Bienvenu Martin Okogna, qui ont reçu des grands prix de leadership; l'ingénieur Ambroise Loufouma; Claudin Noël Miackassisa Nzaba en sa qualité de président des éleveurs du Congo; et l'huissier de justice, commissaire-priseur, Hermelan Médard Ndoudi Maleka.

Le président du RJCPEC, Rostand Sametone Ondendé Ndassia, est revenu sur les raisons ayant conduit à la mise en place de cette récompense. « Nous avons décidé de créer ce réseau pour que nous fassions un effort, pour que le travail que ces hommes font de leur vivant soit reconnu à titre anthume au lieu d'attendre qu'ils ne soient plus de ce monde.

Bientôt dix-huit ans, nous ne faisons que ce travail, avec l'aide de nos relayeurs-sondeurs qui nous donnent des informations sur des personnes qui se démarquent par rapport aux autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici avec les onze afin de reconnaître leur mérite pour qu'ils comprennent que le travail qu'ils abattent dans l'ombre est bel et bien suivi par autrui », a-t-i justifié.

Créé en 2007, le RJCPEC vise à valoriser l'excellence et le développement en récompensant des cadres et citoyens impliqués dans le progrès du pays. Il organise des cérémonies de remise de prix (Trophées et diplômes) pour encourager une culture de performance et d'exemplarité.