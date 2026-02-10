Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le marché Ndji Ndji inauguré

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a mis en service, le 9 février, le marché Ndji Ndji situé dans le premier arrondissement de Pointe-Noire.

Les locaux qui affichaient une image de précarité ont été aménagés grâce à l'intervention des pouvoirs publics. La capitale économique rejoint ainsi les villes de Brazzaville, Dolisie, Oyo et Owando qui disposent du même type d'infrastructures.

La présidente du Conseil départemental et municipal, maire de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchelle, a estimé que le marché moderne permettra à la ville de redorer son blason de Ponton la belle. « Aujourd'hui, le marché Ndji Ndji est là, solidement bâti », a-t-elle indiqué avant d'inviter les occupants à en faire bon usage.

L'ouvrage qui est constitué de deux modules (en étage) permet désormais à 5200 personnes d'y exercer les activités commerciales. Il compte des boutiques, des cybercafés, une infirmerie et une unité de production de pains de glaces, des bureaux, des entrepôts, des locaux techniques, des équipements de mobilité, un poste de police, une salle de réunion, une garderie d'enfants, un local de sécurité incendie, des chambres froides, un office de micro crédits, des parkings, un restaurant, des aires d'entreposage de déchets, une bâche à eau de 60 000 litres.

Le chantier a été exécuté par la société Franco Villarecci architecture de marbre pour un coût global de plus de 15 milliards francs CFA. Il est bâti sur une superficie de 11150 mètres carrés.

« Les infrastructures du marché moderne de Ndji Ndji méritent un traitement professionnel par l'adoption des pratiques novatrices et salvatrices de gestion et d'entretien des marchés garantissant la pérennisation des ouvrages. Cette inauguration n'est pas seulement la livraison d'un ouvrage, mais surtout la naissance d'un nouveau moteur économique », a dit le délégué général aux Grands travaux, Oscar Otoka.

De son côté, le ministre d'Etat, en charge du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse Nsilou, a fait savoir que la modernisation de ce marché permettra aux vendeurs d'écouler les produits et aux acheteurs d'en acquérir dans des conditions salubres. Il a annoncé que les marchés Thystère-Tchicaya et Fond Tié Tié seront également reconstruits par les pouvoirs publics.