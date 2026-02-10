Congo-Brazzaville: Infrastructures - Réaménagement de la route Pointe-Noire-Djeno

Le coup d'envoi des travaux de réaménagement et de modernisation de la route reliant la capitale économique du Congo et le terminal pétrolier de Djeno a été donné, le 9 février, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

D'une longueur de 15,4km, le tronçon faisant partie de la route nationale n°4 sera reconstruit grâce à un partenariat entre le gouvernement et quatre compagnies pétrolières, à savoir la Société nationale des pétroles du Congo, Total Energies, ENI et Perenco.

Le préfet de Pointe-Noire, Pierre Cébert Iboko Onanga, a fait savoir dans son mot de bienvenue que cette route n°4 revêtait d'une grande importance en ce sens qu'elle favorise la mobilité des habitants de Ngoyo, de Djeno et de Tchamba-Nzassi tout en reliant la ville océane au Cabinda, en Angola.

Le démarrage des travaux marque la fin du calvaire de la population qui éprouvait des difficultés pour atteindre d'autres arrondissements de la ville à cause de la dégradation avancée de la voie.

Le préfet de Pointe-Noire a signifié que franchir ce trajet ressemblait à un parcours de combattant, évoquant les nids de poule qui jonchent le tronçon routier, ainsi que les embouteillages. « En lançant les travaux de réhabilitation de cette route, le chef de l'Etat répond à l'attente de la population », a-t-il renchéri.

Le projet de reconstruction de cette route vise, entre autres, à améliorer la fluidité du trafic, renforcer la capacité de la chaussée, faciliter la circulation des convois exceptionnels, sécuriser les déplacements de la population et réduire les temps du parcours.

Parlant au nom du groupe contracteur, le directeur de Total Energies au Congo, Eric Delattre, a salué le partenariat signé avec le gouvernement congolais, grâce auquel seront améliorées les capacités de la route entre Pointe-Noire et Djeno. Cette voie sera dotée d'une chaussée à double sens avec la capacité de recevoir des véhicules poids lourd.

Les travaux seront menés par la société chinoise China state construction engineering corporation. A l'issue de ceux-ci, cette voie sera en mesure de recevoir un trafic de 15 000 véhicules par jour. Le coût du projet est estimé à près de 42 milliards francs CFA.

Le ministre d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya, qui a présenté les données de l'ouvrage, a révélé que «l'ambition du chef de l'Etat est d'ouvrir le pays à ses voisins à travers les routes corridors qui deviennent des ponts grâce auxquels les cultures s'enjambent, les économies s'enchevêtrent ».

Selon lui, la route nationale n°4 sera nantie d'ouvrages d'art et des collecteurs pour l'assainissement. « Là où la route est fiable, les échanges s'intensifient », a-t-il déclaré et de poursuivre : « A travers la reconstruction de la route, l'acte posé contribue aussi à corriger l'histoire, panser les plaies d'un passé lointain et reconnecter les peuples avec leur terre et leur identité ».