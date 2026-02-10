Afrique: Tennis de table/Coupe d'Afrique - Fabio et Antoine échouent en huitièmes

10 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Élimination précoce. Deux des quatre expatriés porte-fanions malgaches à la Coupe d'Afrique de tennis de table en simples ont été éliminés dimanche en huitièmes de finale à Benghazi, en Libye. En simples messieurs, Fabio Rakotoarimanana a terminé premier de son groupe après deux victoires et une défaite.

L'olympien de Paris 2024 s'est incliné en huitièmes devant l'Égyptien Badr Mostafa 2-4 (10/12, 2/11, 11/9, 8/11, 11/7, 8/11). Il a battu d'entrée samedi le Sud-Africain Chetan Nathoo (3-0), puis l'Érythréen Mikael Joël (3-2), avant de perdre contre l'Algérien Stéphane Ouaiche (2-3).

Antoine Razafinarivo a occupé quant à lui la seconde place à l'issue de la phase de poules et avait validé son ticket pour la phase finale. Il avait enregistré une victoire et une défaite. Antoine a perdu en huitièmes contre l'Algérien Mehdi Bouloussa 0-4 (8/11, 9/11, 8/11, 9/11). En phase de groupe, il bat le Sud-Africain Terrence Mathole 3-0, puis s'est incliné devant le Béninois Abdel-Kader Salifou (1-3).

Les deux représentantes du pays ont été éliminées en phase de groupe. Hanitra Raharimanana a fini à la place de dauphine après deux victoires et une défaite. Edena Prevot a quant à elle encaissé trois défaites d'affilée. Point final sur ce sommet continental. Ces pongistes de la Grande Île se focaliseront, les deux prochains mois, sur leur préparation aux championnats du monde par équipes qui se dérouleront à Londres du 28 avril au 10 mai.

