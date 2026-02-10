Madagascar: Bekily - Trois hommes arrêtés pour trafic de bébés

10 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Un homme soupçonné de trafic d'enfants a été arrêté à Bekily ce week-end. Trois hommes ont été appréhendés, avec un jeune garçon qui était sur le point d'être vendu. Ils sont actuellement interrogés par la gendarmerie locale. L'enfant, qui a été identifié, sera remis à ses parents.

Selon les informations disponibles, il semblerait que le garçon de 4 ans ait été enlevé à Ikongo en décembre 2025 par un membre de sa famille. Il aurait ensuite été emmené à Ambalavao dans l'espoir d'y trouver un acheteur. Trois hommes seraient impliqués dans cette affaire. N'ayant trouvé aucun acheteur à Ambalavao, le garçon aurait été ramené à Bekily.

« Les criminels ont contacté un acheteur de bétail pour lui proposer d'acheter l'enfant. Les gendarmes, mis au courant, ont tendu un piège. Les vendeurs d'enfants ont été piégés. Plusieurs gendarmes en civil ont été dépêchés pour les appréhender », a déclaré une source à Bekily.

