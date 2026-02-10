Madagascar: Reboisement - Une riposte verte contre les feux de brousse

L'ouverture officielle de la campagne de reboisement de la région Diana pour l'année 2025-2026 s'est tenue dans la commune rurale d'Andrafiabe, la fin de semaine dernière. L'annonce a été faite à 9 h 17 par le secrétaire général de la région, également chef de région par intérim, Jafimanjo.

Cette séance de reboisement s'est distinguée par la forte mobilisation des participants, issus de divers secteurs d'activités, associations et services techniques, qui ont répondu massivement à l'appel. Dès 5 h 30 du matin, les participants ont quitté la ville d'Antsiranana pour rejoindre les populations de la commune rurale d'Andrafiabe, située à 30 kilomètres de la ville d'Antsiranana.

Au total, 12 500 plants ont été mis en terre sur une superficie de 10 hectares, sur le site de Baingalô. Un chiffre significatif, mais qui pose une question centrale: les collectivités locales et l'État sauront-ils garantir la survie de ces plantations dans un contexte où les feux de brousse et la déforestation restent largement incontrôlés ?

Bien que la région Diana déploie chaque année des efforts de reboisement sur des milliers d'hectares, classant la région Diana au 2e rang dans tout Madagascar en 2025, la réalité demeure préoccupante, car les feux de brousse continuent de se multiplier et aucune solution durable n'a encore été trouvée à ce jour.

La région fait face à une recrudescence préoccupante des feux de brousse, mettant en péril les forêts, les terres agricoles, la biodiversité et les conditions de vie des populations locales. Chaque année, des milliers d'hectares partent en fumée, aggravant l'érosion des sols, la raréfaction des ressources en eau et la vulnérabilité des communautés face aux effets du changement climatique.

Ce constat a été souligné par le directeur régional de l'environnement et du développement durable, Irina Mohadjy, lors de cet événement. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer cette situation, mais l'un des plus marquants reste la persistance de certaines croyances traditionnelles. Les zones récemment reboisées sont d'ailleurs souvent la cible d'actes de brûlis.

« Malgré les efforts déployés ces dernières années, la région a été durement touchée par les feux de brousse au cours de l'année écoulée. Un constat amer qui met en péril les actions déjà entreprises pour la protection et la restauration des forêts. Face à cette situation alarmante, nous faisons appel à un sursaut collectif afin d'éviter que les sacrifices consentis en matière de reboisement ne soient réduits à néant », a-t-elle lancé.

Elle a notamment interpellé les maires à unir leurs forces et à se mobiliser ensemble pour maîtriser et réduire les feux de brousse, afin que les réalisations ne soient pas ravagées par les flammes.