Ile Maurice: Classement mondial - Le pays grimpe de neuf places

Selon le dernier Global Soft Power Index, qui mesure la capacité d'un pays à influencer le monde par son image, sa culture, sa diplomatie et son attractivité plutôt que par la force militaire ou économique, le quadricolore progresse sur la scène internationale. Le pays passe de la 105e à la 96e position en un an, gagnant ainsi neuf places et renforçant sa visibilité, même si le chemin reste long pour rivaliser avec les grandes puissances.

Ce classement évalue 193 pays à travers 55 indicateurs, incluant la notoriété, la réputation, la culture, la gouvernance, la recherche scientifique, l'environnement des affaires, la communication et les médias, ainsi que l'attractivité économique et diplomatique. Il offre ainsi une lecture globale de l'influence internationale exercée par un État sans recours à la contrainte.

Sur le plan mondial, les États-Unis conservent la première place, suivis de près par la Chine. Le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne complètent le top 5, confirmant la domination des acteurs traditionnels. Sur le continent africain, seuls l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc figurent dans le top 50, tandis que la majorité des autres pays restent relégués dans la seconde moitié du classement.