Ile Maurice: Classement mondial - Le pays grimpe de neuf places

9 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Selon le dernier Global Soft Power Index, qui mesure la capacité d'un pays à influencer le monde par son image, sa culture, sa diplomatie et son attractivité plutôt que par la force militaire ou économique, le quadricolore progresse sur la scène internationale. Le pays passe de la 105e à la 96e position en un an, gagnant ainsi neuf places et renforçant sa visibilité, même si le chemin reste long pour rivaliser avec les grandes puissances.

Ce classement évalue 193 pays à travers 55 indicateurs, incluant la notoriété, la réputation, la culture, la gouvernance, la recherche scientifique, l'environnement des affaires, la communication et les médias, ainsi que l'attractivité économique et diplomatique. Il offre ainsi une lecture globale de l'influence internationale exercée par un État sans recours à la contrainte.

Sur le plan mondial, les États-Unis conservent la première place, suivis de près par la Chine. Le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne complètent le top 5, confirmant la domination des acteurs traditionnels. Sur le continent africain, seuls l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc figurent dans le top 50, tandis que la majorité des autres pays restent relégués dans la seconde moitié du classement.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.