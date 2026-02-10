Congo-Kinshasa: Retrait des Casques bleus sud-africains alors que la situation sécuritaire dans l'Est reste volatile

L'Afrique du Sud a décidé de retirer ses Casques bleus déployés au sein de la Mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) après près de trois décennies de déploiement dans ce pays. Cette décision intervient alors que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste volatile.

Dans un communiqué publié dimanche, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré avoir informé le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, le 12 janvier, de cette décision, « motivée par la nécessité de consolider et de réorganiser les ressources des Forces de défense nationales sud-africaines, après 27 ans de soutien de l'Afrique du Sud aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en RDC ».

Il a souligné que l'Afrique du Sud figure parmi les 10 premiers pays contributeurs de troupes à la MONUSCO, avec plus de 700 soldats. Les Casques bleus de la mission sont déployés actuellement dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Ils se sont retirés de la province du Sud-Kivu en juin 2024.

Service et sacrifice

En réponse à l'annonce de l'Afrique du Sud, la MONUSCO a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple sud-africain « pour leur engagement indéfectible, depuis plusieurs décennies, en faveur du maintien de la paix des Nations Unies, ainsi que pour le dévouement dont ont fait preuve les Casques bleus sud-africains dans l'accomplissement du mandat de la Mission ».

La Mission travaillera en étroite collaboration avec le Secrétariat de l'ONU et les parties prenantes concernées afin de garantir que toute transition liée à ce retrait « soit gérée de manière sûre, ordonnée et responsable, conformément aux normes et aux exigences opérationnelles des Nations Unies ».

Le Secrétaire général de l'ONU a également remercié l'Afrique du Sud pour son engagement et ses sacrifices de longue date, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, aux journalistes à New York lundi.

La MONUSCO est présente en RDC depuis juillet 2010, succédant à une précédente opération de maintien de la paix des Nations Unies qui supervisait la mise en oeuvre d'un accord de cessez-le-feu suite au conflit dans l'est du pays, conséquence du génocide de 1994 au Rwanda voisin.

En octobre 2025, plus de 12 400 personnes étaient déployées au sein de la Mission, dont quelque 9 177 soldats et 926 policiers provenant de plus de 50 pays. Depuis sa création, 304 décès ont été enregistrés. La MONUSCO a rendu hommage « aux Casques bleus sud-africains qui ont perdu la vie sous le drapeau des Nations Unies au service de la paix en République démocratique du Congo et salue leur sacrifice ».

Visite du chef des opérations de maintien de la paix

Le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, est actuellement en RDC où il a rencontré lundi le Président Félix Tshisekedi, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, des membres clés du gouvernement et les parties prenantes concernées.

Les discussions ont porté sur la mise en oeuvre du mandat de la MONUSCO, notamment le soutien à un cessez-le-feu permanent.

M. Lacroix se rendra ensuite à Beni, dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, où il évaluera les récents développements et rencontrera les autorités provinciales ainsi que les Casques bleus déployés dans la région.

Plus tard cette semaine, il se rendra en Éthiopie pour le sommet annuel de l'Union africaine, qui se tiendra dans la capitale, Addis-Abeba.

Regain de violence en Ituri

Jeudi dernier, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) avait déclaré rester profondément préoccupé par la reprise des violences dans la province de l'Ituri qui continuent de perturber gravement les opérations humanitaires.

Des combats dans et autour de la ville de Bule ont contraint à la suspension des distributions de nourriture. Plus de 78 000 personnes déplacées dans et autour de Bule n'ont pas pu recevoir d'aide depuis début décembre. Ces familles sont confrontées à des pénuries de nourriture, de soins de santé et d'eau potable, a précisé le porte-parole du Secrétaire général.

En outre, la MONUSCO a annoncé avoir achevé, en début de semaine dernière, la première phase de l'opération Nyundo.

Cette opération a été lancée en août 2025 pour lutter contre les activités du groupe armé ADF (Forces démocratiques alliées) par des actions offensives ciblées contre ce groupe dans la partie du Nord-Kivu connue sous le nom de Grand Nord.

Au cours de cette période, les activités des ADF ont diminué de 77 % dans la zone d'opérations et plusieurs communautés ont été protégées par les Casques bleus, a noté M. Dujarric.

La semaine dernière, l'ONU a salué les progrès annoncés par le Qatar dans le cadre des pourparlers qu'il facilite entre le gouvernement congolais et le groupe armé AFC/M23, qui contrôle des pans entiers des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu depuis début 2025.

Lundi 2 février, le gouvernement congolais et l'AFC/M23 ont signé un document concernant les termes de référence du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu prévu dans l'accord-cadre de Doha signé en novembre 2025.

Parallèlement à ce processus, des discussions ont eu lieu entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation des Etats-Unis. Le 4 décembre, les accords de Washington, signés par les Présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, ont également laissé espérer la fin du conflit dans l'est de la RDC.