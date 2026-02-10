Cote d'Ivoire: Lutte contre le changement climatique à Mankono - Un partenariat entre Béré Secours et les Eaux et Forêts

Engagé dans la dynamique de l'Objectif de développement durable (Odd) n°13, dédié à la lutte contre le changement climatique, le partenariat conclu le 1eᣴ septembre 2023 entre l'Ong Béré Secours et la Direction départementale des Eaux et Forêts de Mankono continue d'afficher des résultats particulièrement probants sur le plan environnemental.

À l'occasion d'une rencontre officielle tenue le 4 février 2026, le bureau exécutif de Béré Secours, conduit par son président, Dosso Hamed, a présenté un bilan détaillé de deux années de collaboration, ainsi que les perspectives envisagées pour l'année 2026.

Un bilan globalement positif

Le rapport adopté met en exergue une coopération saluée comme exemplaire par les deux institutions. La Direction départementale des Eaux et Forêts s'est illustrée par une disponibilité constante et une implication sans faille dans l'ensemble des initiatives menées.

Parmi les avancées notables figurent la participation active des agents forestiers à toutes les activités programmées ; une sensibilisation renforcée aussi bien en milieu rural qu'urbain ; une régression significative des feux de brousse, traduisant une vigilance communautaire accrue ; ainsi qu'un éveil environnemental de plus en plus marqué au sein des villages, où la préservation du couvert végétal s'impose désormais comme une priorité collective.

Toutefois, certains défis subsistent, notamment la mobilisation communautaire et la réticence de plusieurs propriétaires terriens à céder des parcelles destinées au reboisement. Ces facteurs constituent un frein majeur à l'extension des actions forestières.

Des actions majeures menées

Les deux parties se sont félicitées des opérations réalisées durant la période 2023-2025, particulièrement dans le domaine de la lutte contre les feux de brousse, où deux vastes campagnes de sensibilisation ont permis de renforcer considérablement la prévention. Ainsi, vingt-cinq (25) comités villageois ont été installés et équipés à Mankono, tandis que dix (10) nouveaux comités ont vu le jour à Marandallah. Ces structures communautaires jouent, selon les responsables, un rôle stratégique dans la détection, la prévention et l'alerte en cas de départ de feu.

En matière de restauration du couvert végétal, 4 600 plants d'essences forestières variées ont été mis en terre sur plusieurs sites jugés stratégiques. Il s'agit notamment de l'usine Cidt de Mankono, du jardin botanique de Tamla, de l'Epp Gbanganan, du collège moderne de Marandallah, de l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Mankono, de la brigade de gendarmerie ainsi que de la caserne du Centre de protection civile de Mankono.

Des perspectives ambitieuses pour 2026

Afin de consolider les acquis et d'amplifier l'impact des actions engagées, plusieurs projets d'envergure sont prévus pour l'année 2026. Il s'agit notamment de la création d'un arboretum de 5 000 m² au sein du Collège moderne d'Oussougoula ; de l'établissement de cinq plantations forestières de cinq hectares chacune dans les villages de la sous-préfecture de Mankono ; ainsi que de l'installation et de l'équipement de vingt (20) nouveaux comités villageois de lutte contre les feux de brousse dans la sous-préfecture de Sarhala.

Il est également prévu la mise en place du Prix du meilleur comité villageois de lutte contre les feux de brousse, ainsi que la création du Prix du meilleur village écocitoyen, destiné à encourager l'adoption de comportements plus responsables en matière environnementale.

Un modèle de collaboration à encourager

Le bilan de ce partenariat se révèle satisfaisant. L'essentiel des actions programmées a été exécuté avec succès. Les deux institutions reconnaissent néanmoins la nécessité d'intensifier les efforts, notamment en ce qui concerne la mobilisation communautaire et la sensibilisation des propriétaires terriens à l'importance de la mise à disposition de parcelles destinées au reboisement. Par son efficacité et sa cohérence, cette collaboration entre acteurs institutionnels et société civile s'impose comme un modèle reproductible pour les localités désireuses de s'engager durablement dans la protection de l'environnement.