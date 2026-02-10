Afrique: UFOA zone B - Les entraîneurs des sélections U17 en séminaire

La Coupe d'Afrique des nations des cadets, prévue fin avril 2026 au Maroc, avance à grands pas. Et pour mieux aborder cette compétition, l'Union des fédérations ouest-africaines (Ufoa) de la zone B a organisé un séminaire à Abidjan, dans un complexe hôtelier de Cocody, pour 14 entraîneurs des sélections U17.

L'ouverture de cet atelier a été marquée, hier lundi 9 février, par les présences du directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football (Fif), Armand Gohourou et Ibrahim Musa Gusau, le président de l'Union des fédérations ouest-africaines (Ufoa-B), par ailleurs président de la Fédération nigériane de football. Ce séminaire de deux jours (8-10 février) animé par Raymond Tchaye, Adama Guira, Yéo Singuifolo et supervisé par Simon Firmin (Caf/Fifa) a pour objectif de renforcer les compétences techniques, tactiques et analytiques des encadreurs du football de base.

À travers ces initiatives, l'Union zonale affirme sa volonté de former, révéler et valoriser les talents, qu'ils soient joueurs, entraîneurs ou acteurs des médias sportifs. Une approche globale qui témoigne de l'ambition de bâtir un football ouest-africain plus compétitif, mieux structuré et résolument tourné vers l'avenir. « Nous voulons permettre à nos coachs de bien appréhender les nouvelles techniques du football. Notre objectif est d'avoir des cadres techniques forts pour permettre à notre zone d'être plus compétitive », a déclaré le patron de la Caf zone B de l'Ufoa, Ibrahim Musa Gusau.

Le directeur exécutif de la Fif, Armand Gohourou, a salué cette initiative qui, à l'en croire, vient renforcer les capacités des coachs des sélections U17. « C'est un moment très important pour notre football, parce que, naturellement, le football repose avant tout sur la base.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et pour avoir une base solide, il faut des encadreurs bien formés. Ainsi, un séminaire de cette nature vient renforcer les capacités de nos entraîneurs. Mais au-delà du renforcement des compétences, ce séminaire offre également un cadre d'échanges entre éducateurs. Il leur permet de partager leurs expériences, de confronter leurs connaissances et surtout de les harmoniser, dans l'intérêt et pour le bien-être de notre football. Il s'agit donc d'une opportunité exceptionnelle offerte à nos coachs qui, au-delà de leur rôle d'encadreur, sont de véritables guides pour la jeunesse », a-t-il expliqué avant de s'adresser aux coachs.

« Je vous invite à être très attentifs, concentrés et appliqués, afin que ce séminaire ne soit pas un simple rassemblement de circonstance, mais un véritable cadre d'échanges, de partage de connaissances et d'appropriation des nouvelles règles de votre métier. Vous êtes un maillon essentiel du développement du football », a conclu le Dex de la Fif.