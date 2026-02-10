Cote d'Ivoire: Santé et agriculture - Le pays mise sur ses jeunes talents technologiques

Dans un monde de plus en plus tournée vers la technologie, l'enjeu pour le gouvernement est d'affirmer notre pays comme un vivier prometteur d'innovateurs numériques. C'est dans cette perspective que la Huawei Ict Competition est devenue, pour les étudiants du pays, une véritable rampe de lancement pour présenter des solutions technologiques à forte valeur ajoutée dans des secteurs stratégiques comme la santé et l'agriculture.

Cette phase nationale de cette édition 2026 s'est tenue le 6 février au Hub Ivoire Tech, au Plateau, et a réuni les esprits les plus brillants du pays. Deux équipes finalistes ont particulièrement retenu l'attention. À savoir Hub Ivoire Tech x Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, composée d'étudiants en data science et médecine, et l'Université Polytechnique de Bingerville, portée par de jeunes spécialistes en data science et ingénierie.

Leur défi était de développer des projets conformes aux standards technologiques mondiaux et capables de répondre aux besoins socio-économiques locaux. Le Docteur Diabagaté Amadou, membre du jury et enseignant-chercheur à l'UFR Mathématiques et Informatique, a salué la qualité des projets tout en appelant à la rigueur : « Les jeunes n'ont pas démérité. Il est nécessaire qu'ils retravaillent leurs propositions afin d'aboutir à des projets suffisamment matures pour bien représenter la Côte d'Ivoire ».

Pour Youssouf Soumahoro, représentant de la Présidence de la République, l'événement constitue un levier stratégique pour l'innovation nationale. « L'intégration de la technologie peut augmenter la production agricole et améliorer notre système de santé, surtout dans les villages », a-t-il rappelé.

Coulibaly Konandi Stéphane, directeur de l'innovation, des startups et du secteur privé au ministère de la Transition Numérique, a insisté sur l'importance d'un accompagnement durable. « Cet événement montre que la Côte d'Ivoire regorge de jeunes capables de proposer des solutions technologiques à forte valeur ajoutée. Même ceux qui ne seront pas désignés lauréats méritent d'être accompagnés pour structurer et approfondir leurs projets, afin de devenir de futurs champions nationaux de l'innovation », a-t-il dit.

Benoît Wu, directeur des Affaires publiques de Huawei Côte d'Ivoire, a souligné le rayonnement international de la compétition « Ces initiatives peuvent inspirer et favoriser d'autres pays confrontés aux mêmes besoins socio-économiques. » L'équipe ivoirienne retenue après la délibération dont les résultats sont prévus le 10 février 2026 affrontera bientôt une vingtaine de pays africains, confirmant la dimension continentale de l'épreuve. À l'issue de cette journée, il est clair que la Côte d'Ivoire possède des jeunes prêts à transformer leurs idées en solutions concrètes, et à porter haut l'innovation et l'entrepreneuriat technologique du pays.