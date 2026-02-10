Cote d'Ivoire: Dédicace/Une écrivaine ivoirienne affirme - 'Et pourtant tout semblait nous avoir réussi'

Paru aux Éditions Efluwa, « Et pourtant tout semblait nous avoir réussi » est un recueil de 17 nouvelles, constituant la toute première œuvre de l'auteure ivoirienne Marie-Paule Bouablé. Dédicacé le vendredi 6 février 2026, à Abidjan-Cocody, cet ouvrage de 144 pages explore les failles des existences ordinaires, celles que l'on dissimule derrière les apparences, les traditions, les silences familiaux, la réussite sociale ou encore les promesses d'amour.

Préfacé par Staël Laurette Sotigui, l'ouvrage aborde avec finesse plusieurs thématiques, notamment l'adultère, l'abus, la filiation brisée, la maternité meurtrie, l'exil, la foi, le pouvoir, la loyauté et la vengeance. Cette œuvre s'inspire du décès du père de l'auteure, survenu en février 2025. Une perte douloureuse qui a nourri sa réflexion sur la fragilité des équilibres familiaux, l'effondrement des certitudes et les blessures silencieuses.

À en croire l'auteure, ce livre de fiction, à la fois intense et profondément humain, plonge le lecteur au cœur de destins bouleversés, où l'intime rencontre le tragique et où les non-dits finissent toujours par parler plus fort que les mots. Il se présente ainsi comme un véritable miroir tendu aux sociétés, aux familles et aux trajectoires individuelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom de la maison Éditions Efluwa, Éric Tchakou a salué la qualité de la plume de l'auteure et la pertinence des thématiques abordées. Tout en soulignant le caractère poignant et nécessaire de l'oeuvre, il a exprimé la volonté de sa structure de poursuivre cette collaboration avec Marie-Paule Bouablé, notamment autour d'un nouveau volume, porté par un titre à la fois intrigant et questionnant.