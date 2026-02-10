Cote d'Ivoire: La case des mots - L'élection et la population

Une élection est une compétition entre formations ou organisations politiques d'une nation. La construction ou l'édification d'une nation est fonction de cette confrontation ou compétition entre formations en opposition. Une formation, par définition, est la manifestation d'une conviction.

Les préoccupations des populations mettent en compétition les formations via leurs propositions de solutions. La formation qui a l'onction des populations est la formation dont les propositions de solutions sont en adéquation avec les préoccupations des populations et leurs aspirations. La vocation, sinon la mission, la fonction ou l'ambition de toute formation, est donc l'obtention de cette onction ou caution.

Les formations ou les coalitions ont la même ambition d'être en position de domination dans l'accession à ces bénédictions. L'aspiration des populations, elle, est l'amélioration de leurs conditions. L'élection est l'illustration, la manifestation, la consécration ou la matérialisation de cette bénédiction.