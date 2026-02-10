Angola: Est de la RDC - Félix Tshisekedi rencontre João Lourenço et Faure Gnassingbé en Angola

10 Février 2026
Radio France Internationale
Par RFI

Le président congolais s'est rendu à Luanda où il s'est entretenu du conflit qui déchire l'est de la RDC avec ses homologues angolais et togolais, ce lundi 9 février. Lors de cette dernière étape d'une tournée diplomatique qui l'a conduit dans pas moins de sept pays depuis le début de l'année, Félix Tshisekedi a poursuivi son objectif: obtenir de nouvelles sanctions contre des membres de l'AFC/M23 et des responsables rwandais, mais aussi tenter d'isoler diplomatiquement Kigali.

Avec notre correspondante à Kinshasa, Paulina Zidi

La situation dans l'Est de la RDC de nouveau au coeur d'une visite de travail du président congolais à Luanda. Ce lundi 9 février, Félix Tshisekedi a une nouvelle fois rencontré son homologue angolais João Lourenço alors que celui-ci est à la tête de l'Union africaine (UA) pour encore quelques jours : l'Angola doit en effet céder la place au Burundi lors du prochain sommet de l'organisation prévu les 13 et 14 février à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Dans la capitale angolaise, les deux chefs d'État ont été rejoints par le président togolais Faure Gnassingbé que l'UA a désigné comme son médiateur dans ce dossier, ainsi que par l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo qui appartient à l'équipe de facilitateurs que le dirigeant togolais a pour mission de coordonner.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si le communiqué issu des différentes rencontres qui se sont déroulées tout au long de la journée est assez court - une dizaine de lignes tout juste -, il comporte cependant plusieurs annonces importantes. L'Angola s'y voit d'abord donner un mandat, en l'occurence celui d'engager des consultations avec « toutes les parties congolaises concernées » par le conflit au Nord et au Sud-Kivu. Objectif : « créer les conditions nécessaires à la tenue du dialogue intercongolais ».

Luanda, dernière étape d'une longue tournée

Le texte appelle ensuite « les parties en conflit à déclarer un cessez-le-feu » qui « entrera en vigueur à une date et à une heure à convenir », avant de rappeler l'attachement aux compromis déjà entérinés, qu'il s'agisse de l'accord de Washington ou encore des résolutions 2773 et 2808 du conseil de sécurité des Nations unies.

Pour Félix Tshisekedi, l'étape de Luanda était la dernière d'une longue tournée diplomatique qui l'a déjà conduit au Togo, au Congo-Brazzaville, en Suisse, en France, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis depuis le début de l'année 2026. À travers elle, l'un des objectifs de Kinshasa était d'obtenir de nouvelles sanctions contre l'AFC/M23 et contre des responsables rwandais, ainsi que de tenter d'isoler diplomatiquement Kigali.

À lire aussiPaul Kagame répond aux menaces de sanctions internationales contre le Rwanda

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.