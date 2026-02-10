Congo-Kinshasa: 12 morts dans l'effondrement d'une mine artisanale près de Kolwezi

10 Février 2026
Radio France Internationale
Par Denise Maheho

Un peu moins de deux semaines après le dramatique éboulement survenu dans la mine de coltan de Rubaya, dans la province du Nord-Kivu, un nouveau drame du même genre s'est produit ce week-end en RDC, cette fois dans la mine artisanale de cuivre de Tulizembe, en périphérie de Kolwezi, dans le sud du pays. Douze exploitants artisanaux ont été ensevelis dans l'effondrement d'un palier.

En l'espace de deux ans seulement, plus de vingt mineurs ont été tués dans des glissements de terrain dans la mine à ciel ouvert de Tulizembe, un site qui emploie environ 10 000 exploitants artisanaux dans le sud de la RDC. Après le nouveau drame survenu ce week-end, les organisations de la société civile y exigent donc un renforcement de la sécurité.

Cette fois, les victimes s'y sont introduites de nuit pour y extraire du cuivre avant d'être surprises par l'effondrement d'un palier. Si le bilan officiel fait état de onze décès et de six blessés, un douzième mineur a succombé par la suite à ses blessures.

Conditions d'exploitation déplorables

En cause, selon le directeur de l'ONG Justicia Asbl, Maître Thimothé Mbuya : les conditions d'exploitation déplorables sur le site. « Aux pluies abondantes qui s'abattent sur la région s'ajoute le fait que des coopératives minières utilisent des engins sans respecter les normes de sécurité. Résultat : la possibilité de se trouver confronter à des accidents mortels s'en trouve très accrue », explique-t-il.

Militant pour la défense des droits humains à Kolwezi, Leonard Zama dénonce pour sa part une négligence des services publics. « En l'espace de quelques semaines seulement, plus d'une trentaine de personnes ont perdu la vie sur le site de Mulondo, cinq corps ont été retrouvés à Kisankala et onze mineurs sont morts à Tulizembe. C'est trop ! Les autorités sont censées prendre des mesures pour sécuriser les exploitants artisanaux », s'insurge-t-il.

S'il a d'ores et déjà suspendu l'exploitation du site de Tulizembe, qualifié de dangereux, le Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale envisage, lui, un audit de tous les sites miniers à haut risque de la région de Kolwezi.

