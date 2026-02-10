Afrique de l'Ouest: Royaume-Uni - Le musée de l'Université de Cambridge va restituer 116 bronzes du Bénin au Nigeria

Les pièces - principalement des sculptures en bois et en ivoire et des têtes commémoratives - avaient été volées en 1897 par l'armée britannique lors du pillage de Benin City, l'ancienne capitale du royaume du Bénin située dans le sud de l'actuel Nigeria.

Au Royaume-Uni, le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Cambridge a annoncé, dimanche 8 février, la restitution au Nigeria de 116 artefacts de l'ancien royaume du Bénin volés par l'armée britannique à la fin du XIXe siècle. Plus d'un siècle plus tard, ces trésors connus sous le nom de bronzes du Bénin vont revenir là où ils ont été dérobés, à Benin City, l'ancienne capitale du royaume du Bénin, dans le sud de l'actuel Nigeria, qui avait été pillée par le colon anglais en 1897.

Parmi les bronzes restitués qui voyageront dans les prochains mois figurent notamment des sculptures en bois et en ivoire, ainsi que des têtes commémoratives du roi Oba et de la reine mère lyoba Idia.

Un retour qui participe à « la restauration de la fierté et de la dignité » du peuple nigérian

En acceptant de céder une partie de ses quelque 500 oeuvres issues de Benin City, le musée britannique a décidé de donner une suite favorable à une requête formulée en 2022 par la Commission nationale des musées et des monuments nigérians qui estime aujourd'hui que « le retour de ces biens culturels [participe à] la restauration de la fierté et de la dignité » du peuple nigérian, selon les mots de son directeur général, Olugbile Holloway.

Avant le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Cambridge, les Pays-Bas avaient également annoncé l'an dernier la restitution de plus de 100 bronzes du Bénin au Nigeria. En revanche, le British Museum refuse toujours, lui, de rendre une partie de sa collection...