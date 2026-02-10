Cameroun: Le Camerounais Mbeumo, symbole du renouveau de Manchester United en quête de podium

En Angleterre, Manchester United aborde la 26e journée de Premier League avec ambition, porté par un Bryan Mbeumo ressuscité. Recrue phare de l'été, le Camerounais a pris les commandes de l'attaque mancunienne et entend poursuivre sur sa lancée face à West Ham.

Manchester United se déplace ce mardi (20h15 TU) à l'occasion de la 26e journée de Premier League sur la pelouse de West Ham, 18e et en pleine lutte pour le maintien. Les Mancuniens, eux, surfent sur une belle vague : quatrièmes au classement, à seulement trois unités du podium, ils abordent ce rendez-vous avec sérénité. Une confiance largement symbolisée par le retour au premier plan de Bryan Mbeumo, devenu l'été dernier le joueur africain le plus cher de l'histoire.

Quatre-vingt-un millions d'euros, c'est en effet la somme investie par Manchester United en juillet dernier pour arracher Bryan Mbeumo à Brentford. À 26 ans, l'attaquant des Lions Indomptables a vécu un début de saison compliqué, à l'image de son club. Seulement six réalisations sur les seize premières journées. Mais depuis son retour de la Coupe d'Afrique, Mbeumo retrouve son meilleur niveau et entraîne les Red Devils dans son sillage : quatre victoires consécutives en Premier League, une performance inédite depuis deux ans.

« Comme Salah à Liverpool... »

Formé à Troyes, le buteur camerounais affiche une forme étincelante. Il a inscrit trois buts lors de ces quatre succès, et toujours face à des adversaires de renom : le grand rival Manchester City, l'actuel leader Arsenal, ou encore Tottenham. Auteur d'un but face aux Spurs, Mbeumo est désormais le meilleur buteur actuel de Manchester United avec 10 réalisations et une passe décisive cette saison. Sa montée en puissance n'a pas échappé à l'ex-Mancunien Owen Hargreaves, qui a salué sa maturité et son attitude exemplaire sur le terrain :

« J'aime qu'il ne célèbre pas trop ses buts, on dirait que marquer est une obligation pour lui. Il a un très bon sens du jeu et une finition remarquable, un peu comme Salah à Liverpool. »

Repositionné à la pointe de l'attaque par le nouvel entraîneur Michael Carrick, Mbeumo s'épanouit pleinement dans son nouveau rôle, exploitant toute sa palette de finisseur.

Avec 32 sélections en équipe nationale, Bryan Mbeumo incarne aujourd'hui le renouveau du club le plus titré d'Angleterre. Une dynamique à confirmer pour espérer retrouver le podium de Premier League, absent depuis 2023.