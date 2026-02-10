Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Arrêt temporaire du championnat national à Kinshasa

10 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Ligue nationale de football (LINAFOOT) a suspendu ses matches à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion stratégique tenue le lundi 9 février entre le ministre des Sports, le Secrétariat général aux Sports, les gestionnaires des stades, la FECOFA ainsi que la commission de gestion de la LINAFOOT.

Cette mesure intervient au lendemain de la fermeture du stade Tata Raphaël par le ministre de tutelle.

Les parties concernées dénoncent des épisodes répétés de vandalisme visant les infrastructures sportives de l'État.

Elles se sont accordées sur le principe d'une reprise des rencontres à Kinshasa, laquelle sera annoncée après évaluation de la situation et obtention de garanties de sécurité.

Chaque club devra signer un acte d'engagement officiel l'exposant directement à des sanctions en cas de récidive.

Dans sa décision, la commission de gestion de la LINAFOOT confirme une reprise imminente des activités dans la ville-province de Kinshasa, dans les meilleurs délais, après la communication des nouvelles dates des rencontres aux équipes de la zone B.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

