Gabon: Le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) expliqué aux jeunes d'Oyem

La ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a séjourné dans la capitale provinciale du Woleu-Ntem. Elle a rencontré les jeunes d'Oyem et a présenté le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), le 6 février 2026.

Les jeunes dans leur diversité étaient heureux d'échanger avec la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono. Dans une atmosphère conviviale, la membre du gouvernement a fait un exposé sur le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD).

Qu'est-ce que le PNCD ?

Elle a expliqué que le Plan National de Croissance et de Développement est un document stratégique qui définit les orientations majeures pour le développement économique, social et institutionnel du Gabon. Aussi, a t-elle ajouté que le PNCD est un document basé sur les six (6) piliers du projet de société du Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans les six (6) piliers du projet de société du Chef de l'État, on y trouve :

1. Eau et électricité, droits fondamentaux

2. Transformation de la jeunesse en force de production

3. Accès au logement, infrastructures modernes et renforcement du numérique

4. Refondation du capital humain et promotion de la justice sociale

5. Diversification économique et valorisation des filières stratégiques

6. Reconstruction d'un État performant, éthique et responsable.

Les jeunes présents ont exprimé leur satisfaction et se disent honorés par cet échange. Ils souhaiteraient en avoir de pareils échanges pour qu'ils soient davantage édifiés.