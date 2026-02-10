Afrique: Ouest du pays - Presti Afrique, un levier numérique pour la réinsertion socio-économique des femmes

L'Association pour la promotion de la communication basée à l'Ouest Cameroun s'engage dans un nouveau défi d'envergure avec le lancement du concept PRESTI AFRIQUE (Programme de réinsertion socio-économique des femmes à travers Internet en Afrique). Une initiative ambitieuse qui place le digital au cœur de l'autonomisation féminine, dans un contexte où Internet et les réseaux sociaux ouvrent chaque jour de nouvelles perspectives d'épanouissement et d'indépendance financière.

Porté par Cassandra Fosso, PRESTI AFRIQUE se donne pour mission de faciliter l'accès des femmes et des jeunes filles à l'information, à la formation et aux ressources financières grâce aux outils numériques. Le programme cible en priorité les jeunes filles mères, les femmes seules, enceintes ou abandonnées, souvent confrontées à la précarité et à l'exclusion sociale. À travers cette initiative, la promotrice souhaite redonner espoir à celles qui doutent encore de leur avenir, en leur montrant que le numérique peut devenir un véritable tremplin de reconstruction personnelle et professionnelle.

La première grande activité de PRESTI AFRIQUE est prévue le vendredi 6 mars 2026 à partir de 10h, à l'immeuble CAPLAMI, route SOCADA, après la place des fêtes. Organisée en marge de la Journée internationale des droits de la femme, cette rencontre se veut bien plus qu'une simple commémoration. Elle s'inscrit comme une journée de réflexion, de dialogue et de prise en charge, dédiée au soutien psychologique, social et pratique des femmes en situation de vulnérabilité.

Au programme : des échanges ouverts, des témoignages, des moments d'écoute et d'orientation, mais aussi une sensibilisation concrète aux opportunités offertes par Internet. Il s'agira notamment de démontrer comment le digital peut servir d'outil de formation, de création d'activités génératrices de revenus et d'accès à l'autonomie financière. L'objectif est clair : montrer que rien n'est perdu et qu'il est toujours possible de se réinventer, même lorsque l'on navigue à vue et sans repères.

En tendant la main aux femmes abandonnées par leurs proches à cause de leur situation, PRESTI AFRIQUE entend apporter un peu de réconfort, raviver la confiance en soi et encourager la prise d'initiative. À l'heure où le numérique redéfinit les codes de l'emploi et de l'entrepreneuriat, ce programme se positionne comme une réponse locale et solidaire à des défis sociaux majeurs. Avec PRESTI AFRIQUE, l'Association pour la promotion de la communication réaffirme ainsi sa volonté de faire du digital un outil d'inclusion et d'espoir, au service d'une génération de femmes prêtes à se relever et à construire un avenir meilleur.