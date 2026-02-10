Sénégal: Un étudiant meurt dans des violences à l'université Cheikh-Anta-Diop

Dakar — Un étudiant a trouvé la mort dans les échauffourées survenues lundi à l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar, a-t-on appris de sources concordantes.

"Oui, je confirme le décès d'Abdoulaye Ba, un étudiant en deuxième année de médecine. Il a perdu la vie aux environs de 18 heures", a déclaré à la Radio Futurs Médias (privée) un responsable de la commission sociale de l'Amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'UCAD, Serigne Saliou Fall.

De nombreux médias ont également annoncé la mort d'un étudiant dans les échauffourées survenues à l'UCAD.

Les affrontements, qui se sont déroulés dans l'enceinte de l'université, sur l'avenue Cheikh-Anta-Diop et la corniche ouest de Dakar, ont occasionné des perturbations de la circulation routière.

Les étudiants dénoncent la fermeture de restaurants universitaires et une réforme relative aux bourses d'études.

Des étudiants d'autres universités publiques sénégalaises protestent contre des mesures similaires, à Saint-Louis (nord), Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud).