Sénégal: Cinq personnes 'de nationalités étrangères' arrêtées à Saraya pour 'des activités minières illégales'

10 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Cinq individus "de nationalités étrangères", soupçonnés de mener des "activités minières illégales", ont été arrêtés au cours d'un contrôle effectué dans la zone aurifère de la Falémé par des gendarmes de la brigade de Saraya, dans la région de Kédougou (sud-est), a appris l'APS, lundi, d'une source sécuritaire.

Il s'agit d'un Chinois, de deux Ghanéens et d'autant de Sierra-Léonais, a précisé la même source en souhaitant garder l'anonymat.

"Ces personnes sont venues du Mali. Elles ont réussi à faire venir clandestinement six pelles mécaniques destinées à l'exploitation aurifère illégale d'une bande [faisant l'objet d'une] mesure officielle de suspension de toute activité minière", a-t-elle ajouté.

"Les engins lourds ont été retrouvés en pleine brousse [...] Ils sont actuellement sous la garde du GARSI (une unité de surveillance et d'intervention des armées sénégalaises), en attendant leur transport vers Saraya pour les besoins d'une enquête", a dit la même source.

D'après elle, des contrôles sont menés dans cette partie du Sénégal pour éradiquer l"'exploitation illégale de l'or".

"L'intervention, coordonnée par l'adjudant-chef commandant la brigade, s'est déroulée dans les villages de Satadougou, Bougouda et Fégola, entre les communes de Bembou et Madina Baffé", a-t-elle affirmé.

