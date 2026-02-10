Cote d'Ivoire: Conseil Coton, Anacarde, Karité - Revalorisation et compétitivité des filières au coeur des débats

Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé et le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, ont assisté à la cérémonie d'ouverture de cette activité à la Fondation Félix Houphouët-Boigny.

Le Conseil Coton, Anacarde, Karité multiplie les initiatives. L'organisation, à travers la tenue de la 2e édition des Journées nationales du producteur de ces trois filières, du 6 au 7 février 2026, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, s'inscrit dans cette dynamique. Cette cérémonie d'envergure a mobilisé plus de 700 visiteurs ainsi que des experts venus de divers horizons.

Les échanges, qui ont duré deux jours entre les acteurs et actrices clés des filières concernées, ont été marqués par des panels stratégiques et des rencontres interactives. Une part importante de ces travaux a été consacrée aux innovations locales et à la valorisation des produits transformés, notamment à travers la cooking zone.

L'annonce du prix bord champ officiel de l'anacarde pour la campagne 2026, fixé à 400 Fcfa/kg, a constitué l'une des principales informations issues de cette rencontre. Les participants et l'ensemble des intervenants à cette tribune ont salué cette décision, qualifiée d'avancée majeure, visant à renforcer la compétitivité de la filière anacarde et, par extension, celles du coton et du karité, au bénéfice des producteurs.

La signature d'une convention-cadre de partenariat entre le Conseil Coton, Anacarde, Karité et l'Agence Côte d'Ivoire Export a également marqué l'un des temps forts de cette manifestation, qui a enregistré la présence du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, ainsi que celle de Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières.

Mamadou Berté, directeur général du Conseil Coton, Anacarde, Karité, a indiqué que cette collaboration vise à renforcer la promotion, la commercialisation et la compétitivité internationale des trois filières concernées. Il a également précisé que cette convention permettra de doter ces filières d'un meilleur ancrage dans les chaînes de valeur mondiales, dans un contexte marqué par l'accélération de la politique nationale de transformation structurelle des produits locaux.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Export, Dr Kaladji Fadiga, a souligné que ce partenariat contribuera à positionner durablement les produits ivoiriens sur les marchés internationaux, tout en offrant aux filières un accompagnement complet, allant de la préparation à l'exportation à la conquête de nouveaux marchés.

« Nous sommes engagés dans une phase irréversible de transformation locale de nos productions. Pour accéder durablement aux marchés extérieurs, la promotion est indispensable », a-t-il affirmé.

Dans cette dynamique, les deux parties ont convenu de la mise en place d'un comité de pilotage conjoint, chargé d'assurer la mise en oeuvre effective du partenariat.

Le Conseil Coton, Anacarde, Karité est l'organe public chargé de la régulation, du suivi et du développement des filières coton, anacarde et karité en Côte d'Ivoire.