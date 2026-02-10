Cote d'Ivoire: Indemnisation des personnes affectées par le Prosper - CI Energies lance une vaste opération dans 633 localités avec l'appui de l'Ipsdh

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action de réinstallation (Par) du Projet d'extension et de renforcement du réseau électrique (Proser), financé par la Banque africaine de développement (Bad), CI Energies a engagé, dans ce mois de février 2026, une vaste campagne d'indemnisation des populations affectées par les travaux. Au total, 633 localités sont concernées par cette opération d'envergure, dont 626 réparties dans les zones Sud, Sud Ouest, Centre, Nord-Est et Est du territoire national.

Pour garantir une conduite conforme aux standards internationaux et assurer la prise en compte des préoccupations sociales, CI Energies a confié à l'Ong Ipsdh, le déploiement du Mécanisme de gestion des plaintes (Mgp).

Ce mandat, attribué par le contrat n° 24/0034 en date du 20 septembre 2024, inclut également la prévention des risques liés aux Violences basées sur le genre (Vbg), à l'Exploitation et aux abus sexuels (Eas) ainsi qu'au Harcèlement sexuel (Hs), conformément aux exigences des bailleurs et aux normes nationales.

Une opération saluée sur le terrain

Les équipes de CI Energies et de l'Ong Ipsdh sillonnent les départements concernés pour procéder à la remise des chèques aux personnes impactées par le projet. Selon Gbé Noëllie épouse Ahyé, superviseure de l'Ong Ipsdh dans le département d'Adiaké, les opérations se déroulent « dans de très bonnes conditions », avec un accueil positif des bénéficiaires. « Les impactés sont heureux de recevoir leurs chèques, après un long processus d'identification et de vérification », a t elle indiqué.

Le même constat prévaut dans les départements de Doropo et Bouna, où Da Ollo Justin, agent communautaire de l'Ipsdh, rapporte une mobilisation active des populations et une bonne compréhension des procédures. Les séances de sensibilisation préalables, menées en collaboration avec les autorités locales, auraient significativement facilité l'adhésion des communautés.

Une campagne menée sur trois semaines

L'opération d'indemnisation, qui s'étend sur trois semaines au cours du mois de février 2026, constitue une étape cruciale du Proser. En effet, la compensation des personnes affectées représente un prérequis essentiel pour la poursuite sereine des travaux, tout en répondant aux engagements sociaux pris par la Côte d'Ivoire envers ses partenaires techniques et financiers.

Avec cette initiative, CI Energies réaffirme son engagement en faveur d'une approche inclusive et respectueuse des droits des communautés. L'implication de l'Ong Ipsdh, notamment dans la prévention des risques sociaux et dans la gestion des plaintes, vise à renforcer la transparence et la confiance au sein des localités concernées.