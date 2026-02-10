Cote d'Ivoire: Tournoi de la confraternité d'Ebony 2025/Dr Yamoussa Coulibaly - 'Nous allons rester aux côtés de l'UNJCI'

La finale de la 25e édition du tournoi de la confraternité de l'Unjci, dotée du trophée Kanga Rovia, s'est déroulée le 7 février 2026, à Yamoussoukro. La Nci a remporté son troisième sacre consécutif en s'imposant face à la Rti à l'issue des tirs au but (4-2).

Le succès de cette compétition tient au dévouement du comité d'organisation ainsi qu'à l'appui constant de son partenaire majeur, Challenge immobilier international (Chim Inter). Son Pdg, le Dr Yamoussa Coulibaly, a réaffirmé son engagement, soulignant la volonté de son entreprise à soutenir durablement toute initiative valorisant la paix, l'excellence et la confraternité. Il a également assuré que la fin de la mandature du bureau sortant de l'Unjci ne remettrait nullement en cause ce partenariat.

Le président de l'Unjci, Jean Claude Coulibaly, a salué ce modèle de collaboration « gagnant-gagnant », tandis que les acteurs du tournoi, joueurs comme encadreurs ont exprimé leur gratitude envers Chim Inter pour son rôle déterminant dans la tenue de l'événement.

Dans le prolongement du tournoi, la Nuit de la communication a consacré Fatou Sylla (Fraternité Matin) Super Ebony 2025. Le Dr Yamoussa Coulibaly y a remis le prix du meilleur présentateur de journal télévisé à Fatou Fofana (Rti) avant de recevoir un Ebony d'honneur en reconnaissance de cinq années de soutien continu au secteur des médias.