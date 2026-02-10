Cote d'Ivoire: Airbus A319 d'Air du pays à Abidjan après l'incident de Niamey/Amadou Koné rassure - « L'avion va reprendre les vols très rapidement »

Le ministre des Transports et des Affaires maritimes salue une gestion maîtrisée de l'incident.

L'Airbus A319 d'Air Côte d'Ivoire, touché lors d'un incident survenu à Niamey dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026, a regagné le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le vendredi 6 février 2026. Ce retour rapide et rassurant a été salué par le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, qui s'est personnellement rendu sur place le lundi 9 février 2026 pour constater l'arrivée de l'appareil.

« Je suis venu constater l'ampleur des dégâts causés. Je note que nos personnels, déjà mobilisés ici en lien avec le constructeur, ont entamé le travail afin que l'avion soit rapidement disponible et pleinement opérationnel. Je tiens à les féliciter et à rassurer : nous continuons de tout mettre en oeuvre pour que les Africains des pays desservis par Air Côte d'Ivoire puissent voyager dans de bonnes conditions », a indiqué le ministre.

Amadou Koné a, par ailleurs, assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir la continuité des activités de la compagnie nationale. « Toutes les mesures nécessaires ont été arrêtées pour que la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, se traduise concrètement. Air Côte d'Ivoire continuera de desservir les capitales africaines, avec quelques ajustements liés aux questions sécuritaires. L'avion va reprendre les vols très rapidement », a-t-il rassuré.

Le ministre a également tenu, au nom du Président de la République, à féliciter l'ensemble des équipes mobilisées dès les premières heures de l'incident. « Je voudrais avant tout saluer le travail de nos équipes, qui ont rassuré le personnel présent à Niamey. Tout s'est bien passé. Aucun agent n'a été inquiété. Je félicite les équipes d'Air Côte d'Ivoire ainsi que celles de l'Anac, qui ont dépêché rapidement des mécaniciens afin de remettre l'avion en état de vol pour son retour à Abidjan. Je suis très fier de la qualité du travail accompli par nos techniciens et mécaniciens », a-t-il souligné.

Amadou Koné a également rassuré l'opinion publique sur les conditions dans lesquelles l'opération s'est déroulée. « Je voudrais rassurer l'ensemble de nos compatriotes : tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Je remercie l'Autorité de l'aviation civile du Niger, qui a travaillé en parfaite collaboration avec celle de la Côte d'Ivoire pour permettre les réparations sur place et le retour rapide de l'appareil », a-t-il ajouté.

Pour le ministre, cet événement constitue un motif de satisfaction et de fierté nationale, tant par la maîtrise du processus que par le professionnalisme dont ont fait preuve l'ensemble des acteurs impliqués. Il a, à cet effet, exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour sa vision et son leadership constants dans le développement du transport aérien ivoirien.

« C'est pour renforcer l'intégration régionale, accroître les échanges entre les pays et faciliter les déplacements des populations et des hommes d'affaires sur le continent que le Président de la République a consenti d'importants investissements. Créer et faire fonctionner une compagnie comme Air Côte d'Ivoire exige beaucoup de moyens et de travail. Le Président Alassane Ouattara a voulu faire de la Côte d'Ivoire un véritable moteur de l'intégration africaine », a rappelé Amadou Koné.

Grâce à l'expertise et à la réactivité des équipes techniques, l'aéronef a pu être réparé à Niamey avant d'être convoyé vers Abidjan dans des délais maîtrisés. Tous les agents déployés sur place sont sains et saufs, et aucune difficulté n'a été enregistrée concernant leur sécurité. À son arrivée à Abidjan, les équipes techniques, en lien avec le constructeur, ont immédiatement entamé les dernières vérifications en vue de rendre l'avion pleinement opérationnel.

Le ministre s'est dit particulièrement fier du travail accompli par les techniciens ivoiriens, illustrant le savoir-faire national dans le domaine aéronautique. Pour Amadou Koné, cet incident renforce la conviction que l'aviation demeure un levier essentiel de l'intégration régionale et continentale. Malgré les défis, notamment sécuritaires, il a assuré que toutes les dispositions sont prises pour que la vision du Chef de l'État continue de se concrétiser.

Air Côte d'Ivoire poursuivra ainsi la desserte des capitales africaines, avec les ajustements nécessaires, toujours dans l'intérêt des populations du continent. Grâce au travail déjà accompli, l'aéronef concerné reprendra très rapidement ses rotations, illustrant la résilience, le professionnalisme et l'ambition qui caractérisent aujourd'hui l'aviation nationale ivoirienne.