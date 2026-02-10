Sénégal: Décès d'un étudiant à la FMPO - L'Amicale indexe la responsabilité des autorités

L'Amicale des étudiants de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie (FMPO) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a annoncé, dans un communiqué rendu public le 9 février 2026, le décès de l'étudiant Abdoulaye Bâ, survenu le même jour aux environs de 19 heures.

Selon l'Amicale, le défunt, étudiant en deuxième année de chirurgie dentaire, aurait succombé à de graves blessures après une intervention des forces de l'ordre au campus social. L'organisation estudiantine affirme que le jeune homme ne participait à aucune manifestation au moment des faits, se trouvant dans sa chambre en raison de l'occupation jugée « illégale » du campus par les forces de sécurité.

Toujours d'après le communiqué, des éléments des forces de l'ordre auraient procédé à une fouille systématique des chambres étudiantes. Abdoulaye Bâ aurait alors été interpellé, violenté, puis relâché dans un état critique. Évacué au service médical du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD), il aurait perdu beaucoup de sang avant de succomber à ses blessures.

Dans ce document, l'Amicale présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la communauté estudiantine. Elle met directement en cause les autorités étatiques, citant nommément le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Enseignement supérieur Daouda Ngom, le ministre de l'Intérieur Bamba Cissé, ainsi que les forces de l'ordre, qu'elle tient pour responsables de la mort de l'étudiant.

L'Amicale des étudiants de la FMPO annonce par ailleurs son intention de suivre cette affaire « avec toute la rigueur requise », promettant d'emprunter toutes les voies légales afin d'établir les responsabilités à chaque niveau de décision. Elle indique que les résultats de l'autopsie seront communiqués dans les prochaines heures, en concertation avec la famille du défunt, qui sera également associée aux décisions à venir concernant la procédure à adopter.

Enfin, l'organisation réaffirme son attachement à la défense de la cause estudiantine et appelle à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes de ce décès.