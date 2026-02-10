Sénégal: Mcn - L'art et l'architecture appelés à transformer les bâtiments - changer notre manière d'habiter

Le premier panel de l'exposition internationale pluridisciplinaire a réuni, le 7 février dernier, Auditorium Frantz Fanon du Musée des Civilisations Noires (MCN), artistes et architectes autour d'une interrogation centrale : « La vision esthétique de la primauté de la fonction de l'art de transformer le réel ». Modérés par Babacar Mbaye Diop, directeur artistique de l'exposition, les échanges ont croisé expériences, théories et engagements de trois grandes figures : Mbacké Niang, le plasticien Vieux Diba et l'architecte béninois Léobard Houénou.

Premier intervenant, Mbacké Niang a abordé la question à partir de son propre parcours d'architecte, montrant comment la création naît d'un dialogue entre sensibilité et rigueur scientifique. Pour lui, l'architecture repose sur une double base : la géométrie et l'arithmétique. La première organise l'espace, la seconde introduit le temps, l'orientation et la signification.

Selon l'architecte, l'esthétique n'est jamais décorative : elle structure la perception du monde. Derrière ce qui peut sembler désordre ou asymétrie se cachent des principes mathématiques précis. L'artiste africain, explique-t-il, doit ainsi révéler les sciences présentes dans les cultures africaines et montrer que la création est une forme de connaissance.

Le plasticien Vieux Diba a élargi la réflexion en insistant sur le rôle social de l'art. Pour lui, architecture et arts plastiques sont indissociables car tous deux travaillent l'espace et participent à la qualité de vie. L'architecture, dit-il, est « une socialisation de la fonction humaine », c'est-à-dire une manière d'organiser la société à travers la distribution des lieux de vie.

Il rappelle également que la présence de l'art dans l'espace public améliore l'éducation et le bien-être collectif. L'artiste contemporain doit interroger les matériaux, la récupération et les transformations économiques afin de traduire les réalités sociales dans la création.

Transformer l'Afrique à partir de ses matériaux

Invité venu du Bénin, Léobard Houénou a proposé une approche tournée vers l'action. Pour lui, l'architecture est « le mariage de l'art et de la science » et doit servir à transformer concrètement le quotidien africain.

Refusant de reproduire les modèles occidentaux, il défend la modernisation des architectures de terre et l'utilisation des matériaux locaux, adaptés aux cultures et aux climats. Ses recherches de terrain en Afrique de l'Ouest lui ont montré que les solutions traditionnelles restent pertinentes car elles sont en harmonie avec la nature et le mode de vie des populations.

Au terme des échanges, un consensus s'est dégagé. L'art ne doit pas seulement représenter le monde, il doit participer à sa transformation. L'esthétique devient alors un outil critique, social et même politique.