« Nous avons assisté à une séance plénière ridicule, une séance qui met en péril la démocratie sénégalaise. Même les députés de Pastef étaient aujourd'hui visiblement mal à l'aise face à une situation aussi calamiteuse. Madame la ministre de la Justice a demandé la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue Farba Ngom pour deux téléphones portables. Pourtant, le Sénégal sait qu'on a poursuivi quelqu'un pour 125 milliards, et aujourd'hui, on veut le maintenir en prison pour deux simples téléphones. Le ridicule ne tue plus dans ce pays.

Nous avons un gouvernement qui semble vouloir bâillonner les opposants politiques. Les libertés sont aujourd'hui gravement menacées, et le gouvernement a montré au monde qu'il est incompétent et incapable de régler les vrais problèmes des populations. Au moment où, pour la première fois dans l'histoire du pays, les étudiants doivent se préparer eux-mêmes leur repas pour manger, le gouvernement choisit de s'attaquer à notre collègue Farba Ngom.

Le président de la République était en tournée économique, le Premier ministre en tournée politique... et pendant ce temps, les vrais problèmes des Sénégalais sont laissés sans réponse, alors que le front social est en ébullition et que les libertés fondamentales sont bafouées.

Nous ne pouvons pas continuer à accepter cette situation. Mais qu'ils sachent que nous allons leur faire face : nous ne resterons pas inactifs face à un régime qui tente d'installer un fascisme dans notre pays. »

