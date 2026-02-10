Afrique: L'Afrique invitée à rediriger 29 500 milliards Usd de dotation minière vers l'industrie, les infrastructures et la demande

L'Afrique abrite une valeur minière estimée à 29 500 milliards USD, ce qui représente environ 20 % de la richesse minière mondiale, mais ne capte qu'une fraction de la valeur économique intégrée dans cette dotation, selon une nouvelle étude publiée le 9 février 2026 par Africa Finance Corporation (Afc) (www.AfricaFC.org).

Sur ce total, renseigne la note, 8 600 milliards Usd restent sous-développés, reflétant un continent sous-exploré où des données géologiques fragmentées, une couverture inégale et une transparence limitée continuent d'amplifier la perception des risques et de limiter l'investissement. Le rapport soutient que l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des données géologiques est une première étape nécessaire pour réduire les risques liés aux projets et débloquer des capitaux d'exploration.

Le rapport souligne également que les valeurs des sites miniers sous-estiment considérablement le véritable potentiel de l'Afrique en ne comptabilisant pas la valeur beaucoup plus grande créée par la transformation des minéraux en acier, en aluminium, en engrais, en batteries et en alliages. Mesurée au point d'utilisation industrielle, la dotation minérale de l'Afrique est en nette augmentation pour révéler une valeur latente substantielle.

Lancé au Mining Indaba au Cap, le Compendium of Africa's Strategic Minerals recadre le secteur avec le prisme du développement africain, en plaçant l'industrialisation, les infrastructures et la demande régionale à long terme au centre de la stratégie minière.

« Aujourd'hui, Afc est fier de lancer le Compendium of Africa's Strategic Minerals, une initiative visant à recadrer avec un prisme africain et à traduire les dotations en voies d'exécution pour notre prospérité collective », déclare Samaila Zubairu, président et Ceo d'Afc.

« Le compendium cartographie l'ensemble des chaînes de valeur et relie les réserves et la production à la capacité de transformation, aux infrastructures de transport et d'électricité et aux corridors industriels régionaux, améliorant ainsi la transparence des données afin de réduire les risques liés à l'exploration, de diminuer le coût du capital et d'éclairer les investissements dans l'exploitation minière et les infrastructures nécessaires à la valorisation et aux chaînes de valeur régionales intégrées. »

Le compendium constate que la production minérale, les infrastructures et la demande se localisent et s'alignent rarement à grande échelle, et appelle à une planification régionale plus forte ancrée dans les fondamentaux de la demande à long terme de l'Afrique.

La chaîne de valeur de l'acier illustre ce désalignement. L'Afrique abrite des dotations de classe mondiale en ferro-alliages tels que le manganèse, le chrome et le nickel, et l'approvisionnement en minerai de fer entre dans un nouveau cycle de croissance.

Pourtant, explique-t-on, ces chaînes d'approvisionnement restent commercialement liées aux cycles sidérurgiques asiatiques plutôt qu'à la trajectoire de développement propre à l'Afrique.