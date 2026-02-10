Mali: Zone Ocde - L'inflation globalement stable à 3.7 % en décembre 2025

L'inflation globale en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l'indice des prix à la consommation (Ipc), est restée globalement stable à 3.7 % en décembre 2025, après 3.8 % en novembre 2025.

Selon un communiqué de presse, l'inflation globale a baissé dans 13 pays de l'OCDE, augmenté dans 9 et est restée stable ou globalement stable dans 16 autres. L'inflation de l'alimentation et l'inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) dans la zone Ocde ont peu varié, tandis que l'inflation de l'énergie a baissé. Le niveau moyen des prix dans l'ensemble de l'Ocde a été près de 36 % plus élevé en décembre 2025 qu'en décembre 2019.

«L'inflation globale, en glissement annuel, a été globalement stable dans le G7 à 2.4 % en décembre 2025, après 2.5 % en novembre. L'inflation globale a baissé de 0.8 point de pourcentage (p.p.) au Japon, en raison notamment de l'introduction de nouvelles aides sur l'essence et le diesel. Cette baisse a également reflété un effet de base, les prix de l'énergie ayant fortement augmenté en décembre 2024, à la suite de la suppression des précédentes aides gouvernementales sur l'énergie », renseigne le document.

L'inflation globale a également reculé en Allemagne, de 0.5 p.p., mais elle a augmenté au Canada, où cette hausse provenait largement d'un allègement fiscal temporaire en décembre 2024. L'inflation globale est restée stable ou globalement stable dans les autres pays du G7 en décembre 2025. L'inflation sous-jacente, en glissement annuel, est restée la principale contributrice à l'inflation globale dans la plupart des pays du G7 en décembre, sauf au Japon où sa contribution a été globalement égale à la contribution combinée de l'inflation de l'alimentation et de l'énergie.

Dans la zone euro, explique-t-on, l'inflation globale en glissement annuel, mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), a baissé pour atteindre 1.9 % en décembre 2025, après 2.1 % en novembre, et l'inflation de l'énergie a encore reculé pour s'établir à moins 1.9 %. L'inflation de l'alimentation a augmenté pour la première fois depuis juillet, tandis que l'inflation sous-jacente est restée globalement stable, comme elle l'a été depuis mai. En janvier 2026, l'estimation rapide d'Eurostat pour la zone euro indique une baisse de l'inflation globale en glissement annuel, qui aurait atteint 1.7 %, après 2.0 % en décembre, associée à une baisse de l'inflation de l'énergie, tandis que l'inflation sous-jacente aurait été globalement stable.

Dans le G20, l'inflation globale en glissement annuel est restée stable à 3.6 % en décembre. L'inflation globale a baissé au Brésil pour le troisième mois consécutif, tandis qu'elle a augmenté en Arabie saoudite, en Inde et en Indonésie. L'inflation globale est restée globalement stable en Afrique du Sud, en Argentine et en Chine.

En 2025, les pays de l'Ocde étaient répartis de manière presque égale entre ceux où l'inflation globale annuelle moyenne a diminué par rapport à 2024 (13 pays), a augmenté (13), ou est restée stable ou globalement stable. La Türkiye a enregistré l'inflation la plus élevée parmi les pays de l'Ocde en 2025, avec 34.9 %, même si elle a chuté très fortement par rapport aux 58.5 % enregistrés en 2024. En revanche, en 2025, l'inflation annuelle globale s'est établie à 1 % ou moins au Costa Rica, en Suisse, en Finlande, en Suède et en France.