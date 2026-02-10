Afrique: Le pays- Progression de 3,5% du chiffre d'affaires du groupe Disway au 4ème trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe marocain Disway, qui opère dans la distribution de matériel informatique, a connu une progression de 3,5% au 4ème trimestre 2025 par rapport au 4ème trimestre 2024, selon les indicateurs d'activité de la période sous revue établie par la direction de l'entreprise.

Ces indicateurs affichent en effet un chiffre d'affaires de 572 millions de dirhams (MDH)contre 522 MDH au 4ème trimestre 2024. La direction du groupe note que « sur l'ensemble de l'année, Disway franchit un cap stratégique en dépassant les 2 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. » Une réalisation de 2 076 MDH, soit une progression de 9 %.

Disway Maroc réalise un chiffre d'affaires annuel de 1 579 MDH, en légère baisse de 1,4 % par rapport à 2024.

Le chiffre d'affaires du segment Volume (PC fixes et portables, produits d'impression et imagerie ...) au terme du 4eme trimestre 2025 ressort à 464 MDH, en croissance de 9,2 % par rapport à 2024.

Le segment VALUE s'établit à 75 MDH contre 116 MDH au 4eme trimestre 2024. « Cette baisse s'explique avant tout par un effet de saisonnalité différent entre les deux exercices, le segment restant bien orienté sur l'ensemble de l'année » avance la direction de Disway. Sur les autres segments, le chiffre d'affaires de la période sous revue passe de 11 MDH en 2024 à 33 MDH en 2025, principalement porté par une forte progression de l'activité photovoltaïque.

« Fort de sa solidité financière et de son expertise technologique, le Groupe Disway entend renforcer sa position de leader IT en diversifiant son offre au Maroc et en accélérant son expansion internationale avec l'ouverture de deux nouvelles représentations en Côte d'Ivoire et en Mauritanie » ont laissé entendre les responsables de l'entreprise quant aux perspectives qui se dessinent.