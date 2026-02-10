Afrique: Le gouverneur de la Banque nationale du pays appelle à renforcer le financement régional africain.

10 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (BNE), Eyob Tekalign, a exhorté les pays africains à instaurer rapidement des mécanismes régionaux de financement formalisés afin de consolider la résilience économique du continent et de répondre aux tensions croissantes en matière de liquidités.

Intervenant à l'occasion de la Conférence d'Alula sur les économies de marché émergentes, Tekalign s'est exprimé lors d'une table ronde de haut niveau dédiée au renforcement du filet de sécurité financière mondial.

Il a mis en avant les difficultés majeures auxquelles les pays africains font face pour accéder aux liquidités internationales, soulignant que nombre d'entre eux dépendent essentiellement de leurs réserves de change ou de l'appui du Fonds monétaire international.

Selon lui, tout nouveau dispositif régional doit être conçu en tenant compte des vulnérabilités propres au continent africain et s'articuler efficacement avec l'architecture financière mondiale existante.

Le gouverneur a estimé qu'une telle initiative est d'autant plus cruciale que les flux de financement extérieur connaissent un net recul.

Par ailleurs, Tekalign a appelé à une révision du système des quotes-parts du FMI, jugeant que celles en vigueur ne reflètent pas fidèlement le poids économique réel de pays comme l'Éthiopie.

Il a également rappelé l'ampleur des réformes structurelles ambitieuses actuellement mises en oeuvre dans le pays.

Les échanges ont réuni notamment la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la directrice générale adjointe de la Banque mondiale, Anna Bjerde, ainsi que les gouverneurs des banques centrales d'Égypte, du Pakistan, du Qatar, de l'Arabie saoudite et de l'Arménie.

