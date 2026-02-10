Afrique: Le pays, reflet du continent par son envergure, sa diversité et ses ambitions - Ministre Ergogie Tesfaye

Addis-Abeba — Le ministre éthiopien des Femmes et des Affaires sociales, Ergogie Tesfaye, a présenté l'Inde comme un partenaire naturel et fiable pour l'Afrique, soulignant que les deux régions se rejoignent par leur envergure, leur diversité et leurs ambitions communes.

Lors du lancement du rapport Plan de croissance Afrique-Inde à l'ambassade de l'Inde à Addis-Abeba, Tesfaye a insisté sur la pertinence du partenariat Afrique-Inde et sur leur cheminement parallèle vers le développement. « L'Inde reflète l'Afrique par son ampleur, sa diversité et ses ambitions », a-t-il déclaré, en précisant que l'expérience indienne offre des enseignements précieux pour la croissance africaine.

Le rapport, élaboré conjointement par l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) et le Centre pour le progrès social et économique (CSEP), met en évidence l'évolution d'une diplomatie traditionnelle vers une coopération basée sur des solutions concrètes et des données fiables.

La ministre a souligné le rôle de l'innovation et du développement durable dans les progrès de l'Inde, notamment la sortie d'environ 450 millions de personnes de la pauvreté et la création d'une infrastructure numérique avancée, et a mis en avant l'approche indienne de coopération, adaptée et collaborative, en phase avec l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Alors que l'Éthiopie se prépare à accueillir des réunions en amont du Sommet de l'Union africaine, Ergogie Tesfaye a présenté le rapport comme une base solide pour la prochaine étape de la coopération Afrique-Inde, saluant le rôle de l'AUDA-NEPAD et du CSEP dans la mise en place d'une feuille de route concrète.

Rappelant la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Éthiopie en décembre, elle a insisté sur l'importance d'une coopération fondée sur l'égalité et la réussite partagée pour relever les défis mondiaux, citant un proverbe éthiopien : « Quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent ligoter un lion. »

Elle a également mis en avant le rôle stratégique de l'Éthiopie, pays hôte du siège de l'Union africaine, dans la facilitation de partenariats en agriculture, innovation numérique et technologies spatiales, tout en présentant les initiatives nationales telles que l'agriculture de précision et les systèmes d'identité numérique.

L'ambassadeur indien en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a quant à lui rappelé l'engagement croissant de l'Inde en Afrique, notant que 18 des 24 nouvelles missions indiennes ouvertes depuis 2018 se trouvent sur le continent, et a réaffirmé le rôle clé de la diaspora indienne ainsi que de l'investissement dans des secteurs prioritaires comme l'acier, le ciment et les infrastructures routières.

Selon lui, le Plan directeur Afrique-Inde pour la croissance constitue une plateforme solide pour renforcer la coopération et faire progresser les objectifs de développement communs entre les deux régions.