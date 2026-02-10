Ethiopie: Ethiopian Airlines a enregistré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars au cours du premier semestre de son exercice fiscal

Addis-Abeba — Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne d'Afrique, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars US pour le premier semestre de son exercice fiscal, enregistrant une hausse de 14 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Lors d'une conférence de presse, le PDG du groupe, Mesfin Tasew, a indiqué que cette performance solide reflète la croissance continue des activités passagers et fret, ainsi que l'expansion de la flotte.

Au cours de cette période, la compagnie a transporté 10,64 millions de passagers sur ses lignes nationales et internationales, desservant désormais 145 destinations internationales, dont trois nouvelles lignes récemment ouvertes.

Mesfin a également souligné que la flotte de la compagnie compte aujourd'hui 170 appareils, y compris des jets privés, renforçant ainsi son rôle de leader aéronautique en Afrique.

Dans le secteur du fret, Ethiopian Airlines a acheminé 451 000 tonnes de marchandises, confirmant sa place croissante dans les réseaux logistiques régionaux et internationaux. La vente de pièces détachées a généré 2,5 millions de dollars, tandis que l'entreprise a investi 260 millions de birrs dans des initiatives de développement communautaire et de bénévolat.

Concernant les infrastructures, le PDG a évoqué l'avancement du projet de l'aéroport international de Bishoftu, récemment inauguré, dont la construction devrait se terminer en janvier prochain.

Avec cette stratégie de développement et d'expansion continue, Ethiopian Airlines consolide sa position de leader du secteur aérien africain tout en renforçant ses capacités opérationnelles et logistiques à long terme.