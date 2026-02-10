Burkina Faso: Gaoua - 6 000 poussins frauduleux saisis

9 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le vendredi 6 février 2026, très tôt dans la matinée vers 5 h du matin, la Brigade de recherches de Gaoua a intercepté, lors d'une mission de contrôle de routine, un véhicule personnel de marque Hyundai Tucson. Le conducteur transportait plus de 6 000 poussins de la race « Kuroler ».

Le véhicule, en provenance d'un pays voisin et à destination de Bobo-Dioulasso, acheminait cette marchandise au profit d'un éleveur y demeurant. Après les constatations d'usage, l'audition du conducteur et la saisie du chargement, la cargaison a été remise, sur instructions de la hiérarchie, au service vétérinaire de la Direction régionale des ressources animales du Djôrô. Elle est incinérée le même jour à Gaoua, sous la supervision du chef du service vétérinaire régional du Djôrô. En rappel, l'importation de poussins notamment de chair, est actuellement interdite au Burkina Faso.

Cette mesure, en vigueur depuis octobre 2025, vise à protéger et à consolider la filière avicole nationale, à renforcer la souveraineté alimentaire du pays et à prévenir les risques sanitaires liés aux maladies aviaires. La Gendarmerie nationale remercie vivement les populations pour leur précieuse collaboration dans la lutte contre le terrorisme et contre tous les fléaux sociaux. Elle réaffirme sa disponibilité permanente et invite toute personne disposant d'informations utiles à contacter sans hésiter les numéros verts suivants : 1010; 16; 17.

 

