Madagascar: Michaël Randrianirina/Patrick Rakotomamonjy - Guerre déclarée entre deux colonels

Le torchon brûle entre les deux frères d'armes qui portent le même grade.

Deuxième cavale en l'espace de dix mois pour le colonel Patrick Rakotomamonjy. Dans une vidéo publiée dans la nuit de dimanche, le désormais ancien directeur du Bureau des doléances auprès de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar a annoncé qu'il a de nouveau choisi de quitter son foyer et de se cacher, car il craint pour sa vie et pour sa personne.

Mais cette fois-ci, la menace ne vient pas de Ravatomanga ni des acteurs de l'ancien régime, mais plutôt de ses anciens compagnons de lutte au sein du régime de Refondation. Il s'est adressé particulièrement à l'actuel PRRM, le colonel Michaël Randrianirina, en dénonçant un harcèlement à son encontre, et appelle ce dernier à prendre ses responsabilités.

Selon ses dires, c'est la quatrième fois, depuis Noël 2025, qu'il est visé par une enquête. On l'accuserait notamment de fomenter un coup d'État contre le régime actuel. Un officier général de la gendarmerie l'aurait avisé de l'existence d'un projet d'arrestation à son encontre.

Le colonel Patrick Rakotomamonjy menace de faire un ampamoaka sur des cas de corruption. « Je n'accepterai jamais de travailler avec la mafia », a-t-il martelé, tout en avertissant que, pour le moment, il s'abstient de publier les noms et les dossiers. « Entre colonels, on ne se craint pas », a-t-il lancé. Une menace à peine voilée adressée à l'actuel homme fort du pays. Il a d'ailleurs profité de cette occasion pour appeler ses frères d'armes, notamment les membres du bureau du COSOFAM, à se tenir prêts pour lutter contre la corruption, ou contre les corrupteurs (c'est selon).

Succession d'événements. Et la réponse ne s'est pas faite attendre. Au lendemain de la publication de la vidéo du colonel Patrick Rakotomamonjy, le colonel Michaël Randrianirina riposte, tout en expliquant toutefois qu'il n'existe aucun mandat d'arrêt contre son ex-directeur du Bureau des doléances.

En tout cas, le chef de l'État n'est pas au courant de l'existence de ce mandat d'arrêt. La question est donc de savoir si l'ancien directeur technique de l'HOMI s'est fait manipuler par ses informateurs. Mais face à la presse, le locataire d'Iavoloha a rappelé à l'ordre le colonel Patrick Rakotomamonjy, en citant la discipline interdisant à tout militaire de s'exprimer en public, sauf s'il bénéficie d'une autorisation formelle.

Pour rebondir à la déclaration du colonel Patrick, le colonel Michaël Randrianirina a déclaré qu'« en politique, il n'y a pas de hasard. Tout est calculé ». Et d'ajouter dans la foulée que la succession d'événements de ces derniers temps, notamment l'accueil de l'ancien président Andry Rajoelina en Eswatini, n'est pas le fruit du hasard. Est-ce une manière d'accuser son frère d'armes d'être de mèche avec le président en exil ? En tout cas, ces deux déclarations confirment que la guerre est désormais déclarée entre les deux grandes figures du mouvement ayant conduit au renversement de l'ancien régime.