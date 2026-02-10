Madagascar: Gendarmerie nationale - Refondation pour mieux servir la Nation

Une assise nationale de la Gendarmerie nationale s'est ouverte ce lundi 9 février 2026 au Centre de conférences international d'Ivato. Cette rencontre marque une étape décisive dans le processus de refondation de l'institution, engagée dans le cadre plus large de la refondation de la République.

L'objectif affiché est clair : renforcer l'efficacité de la Gendarmerie nationale afin de mieux servir la Nation, garantir la sécurité publique et restaurer durablement la confiance des citoyens. Cette assise nationale constitue un espace de réflexion et de dialogue consacré à l'amélioration des pratiques professionnelles et à la modernisation des méthodes de travail au sein de la Gendarmerie.

Elle vise également à redéfinir les priorités de l'institution face aux défis sécuritaires actuels, tout en renforçant son rôle dans la protection des personnes et de leurs biens. Elle ambitionne également de corriger les insuffisances constatées dans l'exercice des missions, lesquelles ont parfois suscité des interrogations et des inquiétudes au sein de la population.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Réflexion collective. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, qui a procédé à l'ouverture officielle de cette rencontre stratégique. Sa présence témoigne de l'importance accordée à la refondation de la Gendarmerie nationale comme pilier essentiel de la sécurité et de la stabilité du pays. Il était accompagné des quatre hauts conseillers de la Présidence ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Parmi les autorités présentes figurait notamment le ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Bama Marima. Ce dernier a conduit l'ensemble de la famille de la Gendarmerie nationale malagasy, réunissant le commandement, les différentes circonscriptions et les établissements rattachés à l'institution autour de cette démarche de refondation.

Au-delà des échanges institutionnels, cette assise nationale se veut un cadre d'élaboration de stratégies concrètes destinées à corriger les insuffisances constatées, à renforcer l'éthique professionnelle et à rapprocher davantage la Gendarmerie de la population. En favorisant la participation de l'ensemble des acteurs concernés et le partage d'expériences, la Gendarmerie nationale entend s'inscrire dans une dynamique de refondation durable, résolument tournée vers le service de la Nation et la protection des citoyens.